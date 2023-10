¿Comerías pollos clonados? El laboratorio que creó a la oveja Dolly está trabajando en aves resistentes a la gripe aviar

En 1996, nació la oveja Dolly, que fue el primer mamífero obtenido por clonación a partir de una célula adulta. Esto marcó un hito en el campo de la biología, así que, desde ese momento, el Instituto Roslin, en Edimburgo, Escocia, no se ha detenido en seguir trabajando sobre la genética. Esta vez, han conseguido resultados positivos al clonar pollos resistentes a la gripe aviar.

Este nuevo avance sin precedentes podría convertirse en el nuevo arma de la ciencia para evitar la propagación de la gripe aviar y ser una solución a las grandes pérdidas económicas. También para prevenir la muerte de mamíferos, como focas, leones marinos y visones. Sin olvidarnos que también ha causado la muerte de varios humanos.

Esta nueva investigación podría ser una solución a este virus que mata a millones de aves en el mundo. | Crédito: Archivo.

El doctor Mike McGrew, investigador principal del Instituto Roslin de la Universidad de Edimburgo, enfatizó en que la gripe aviar “está causando muertes sin precedentes en aves silvestres y efectos devastadores en las aves de corral de granja y crece el temor de que la gripe aviar salte a los humanos y provoque otra pandemia”.

“La edición genética ofrece una vía prometedora hacia la resistencia permanente a la enfermedad, que podría transmitirse de generación en generación, protegiendo a las aves de corral y reduciendo los riesgos para los humanos y las aves silvestres”, explicó.

Este estudio fue publicado en la revista Nature Communications. En él, los investigadores explican que las aves que produjeron tuvieron pequeñas alteraciones en un gen y fueron muy resistentes a la gripe aviar, y nueve de cada 10 aves no mostraron signos de infección cuando se expusieron a una dosis típica del virus.

Los resultados preliminares sugieren que la edición de tres genes, en lugar de sólo uno, podría prevenir las infecciones. La investigación se centró en un gen, ANP32, que fabrica una proteína que el virus de la gripe secuestra para replicarse.

No cabe duda que estos hallazgos son noticias muy alentadoras para controlar esta infección que mata millones de pollos en el mundo. Sin embargo, los expertos destacan que se necesitan más modificaciones genéticas para producir una población de aves que no pueda ser infectada por la gripe aviar o de lo contrario, podría ser altamente peligroso, ya que si no se llega a bloquear este virus por completo, puede evolucionar y volverse más peligroso para los humanos.

