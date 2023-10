VIDEO: captan a un hombre “tocándose” en el metro y pasajeros le dan una golpiza

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que un hombre, que viajaba en el metro, se comenzó a masturbar en pleno vagón, sin importar que mujeres y niños viajaban abordo del convoy. Los hechos ocurrieron en Valencia, España y quedaron documentados por cámaras de testigos, quienes posteriormente difundieron el clip a través de plataformas como X -antes Twitter-.

Según información, recabada por medios locales, el incidente se presentó cerca de las 14:00 horas del pasado sábado 7 de octubre, cuando un hombre subió a uno de los vagones y comenzó a tocarse frente a la mirada de los pasajeros. Testigos alertaron a las autoridades y confirmaron que el desagradable suceso ocurrió en la línea 2 del transporte público, entre las estaciones de Carolines-Fira y Benimámet. Cabe mencionar que el comportamiento del hombre quedó grabado y se compartió en redes sociales, donde decenas de internautas repudiaron los hechos e hicieron un llamado de atención a las autoridades para que el sujeto sea investigado por exhibicionismo.

El hombre ingresó al vagón y comenzó a comportarse extraño. Foto: @wallstwolverine.

Pasajeros golpean a hombre por "tocarse" en público

En los videos, que circulan en redes sociales, se observa al sujeto -quien viste una playera gris y un short azul- sentado dentro de un vagón del Metro. En cuestión de segundos, el hombre saca sus genitales y comienza a tocarlos, pese a que en el área hay mujeres y niños menores de edad. Algunas personas optaron por cambiarse el vagón, mientras que otras prefirieron voltear la cabeza y fingir que no veían lo que estaba sucediendo. De repente, el sujeto se da cuenta de que está siendo grabado y comienza a agredir a los pasajeros.

Finalmente, se ve que los pasajeros se lanzaron contra el hombre, quien terminó descalzó golpeando a las personas que se encontraban en el vagón. Los testigos de lo ocurrido alertaron a la policía para que detuvieran al sujeto violento, pero él consiguió escapar, luego de darle una paliza a varias personas que trataron de detenerlo. La policía local de Paterna acudió al lugar, pero no pudieron encontrar ni identificar al individuo por lo que las imágenes quedaron a disposición de la policía nacional para que se pueda presentar una denuncia formal contra él.

El hombre comenzó a tocarse frente a los pasajeros. Foto: @wallstwolverine.

Usuarios piden que las autoridades capturen al hombre por su comportamiento

En redes sociales el video generó debate, debido a que decenas de personas arremetieron contra el sujeto y exhortaron a las autoridades a identificarlo y capturarlo, ya que aseguran que podría representar un peligro para los habitantes de Valencia. "Por eso siempre conviene llevar un objeto punzante encima, para cortársela en el momento"; "A estos si que le daba una buena patada voladora y a dormir. Que espectáculo, gracias que aun hay gente que le increpa a este tipo de animales"; y "No puedo no cree lo que mis ojos acaban de ver. Nunca había visto esto en público con niños presentes y todo. No encontrarme con esta situación para apilar a el único que tuvo coraje y carácter de hacer algo al respecto", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.

Hasta ahora, medios locales informan que las autoridades ya identificaron al sujeto, quien presuntamente tendría 47 años de edad y sería residente en el municipio de Benaguasil. No obstante, la policía no ha especificado si el hombre será arrestado o si se presentarán cargos en su contra.

