VIDEO: hombre sube a una rueda de la fortuna y amenaza con hacer explotar una bomba

Un acto terrorista desató una guerra en Oriente Medio, el mundo tiene los ojos en la región, en ese contexto un hombre amenazó con soltar una bomba y escaló la icónica ruda de la fortuna de Santa Mónica, en California, si bien el acto en sí era digno de desatar el pánico entre los presentes, la situación actual fue un detonante para que el miedo fuera mayor.

Fue la tarde del lunes 9 de octubre cuando el sujeto escaló la estructura del juego mecánico, no sin antes decir que llevaba consigo una bomba la cual haría detonar, las personas lo creyeron pues además llevaba una mochila, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades, que se desplegaron al sitio. Además algunos decidieron grabar los hechos, por lo que el video se difundió en redes sociales.

¿Qué ocurrió en la rueda de la fortuna de Santa Mónica?

El muelle fue evacuado y cerrado para que las autoridades realizaran las acciones necesarias para neutralizar la situación, para ello llegó un escuadrón antibombas, así como un equipo de negociación en crisis, quienes intentaron hablar con el sujeto -que estaba visiblemente alterado-, informó la Policía de Santa Mónica.

Tras casi una hora de negociaciones, el hombre aceptó bajar de la estructura de la rueda de la fortuna y fue detenido por la policía, la cual no creía que tuviera una bomba y comprobó que el sujeto no llevaba nada en la mochila, hasta el momento no se ha informado la razón que provocó todo el caos en el muelle.

En los videos que circularon en redes sociales se observa que cuando el sujeto subió al juego mecánico había personas en las canastillas, medios locales informaron que permanecieron algunos minutos atrapados en la rueda de la fortuna hasta que fueron rescatadas por los bomberos.

SIGUE LEYENDO

IMÁGENES FUERTES: bomba estalla en plena transmisión en vivo; así reaccionó el reportero

IMÁGENES FUERTES: captan la caída de una mujer en el juego de las "Sillas voladoras"