IMÁGENES FUERTES: sacerdote furioso golpea y atropella a manifestantes que bloqueaban la circulación

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que un sacerdote, desesperado y furioso, embistió a un grupo de manifestantes que realizaban una protesta en calles de Cayalá, Guatemala. En las imágenes se observa que el cura descendió de su vehículo y trató de convencer a los inconformes para que restablecieran la circulación, no obstante, ante la negativa, el hombre optó por regresar a su carro y aceleró, pasando por encima de las personas que se encontraban sobre la vialidad.

De acuerdo con medios locales, los manifestantes se encontraban reunidos en la en zona 16, de ciudad Cayalá, donde exigían la renuncia de las autoridades del Ministerio Público (MP), entre ellos la fiscal general, Consuelo Porras. Debido al bloqueo, en la zona se había originado caos vial y se registraron largas filas de vehículos detenidos. En este contexto, un sacerdote, que intentaba transitar por la vialidad, descendió de su unidad con el objetivo de intercambiar un diálogo con los inconformes.

Sacerdote atropelló a manifestantes que realizaban un bloqueo

Los manifestantes grabaron al sacerdote enojado, quien pedía que se reabriera la circulación. En el clip, que circula en redes sociales, se escucha que los inconformes le comentaron al cura que no había paso, a lo que el sujeto no respondió y únicamente mostró una sonrisa de inconformidad: "no se puede pasar, jefe. No se puede pasar. Aquí amanecemos hasta las seis de la mañana", se oye decir a las personas que obstruían la vialidad. Tras recibir negativas, el cura regresó a su auto y sorprendió a los presentes al acelerar su vehículo.

En las imágenes se observa que el cura conducía un auto de la marca Kia, en color gris claro, con la placa P-758GCR. De igual manera, se ve que los manifestantes lanzaron objetos contra el vehículo, ocasionado que el medallón trasero se rompiera. Por fortuna. los inconformes consiguieron esquivar el carro y no hay reporte de personas lesionadas por estos hechos violentos. En redes sociales, internautas identificaron al religioso como el sacerdote Ángel Luis Blasco, quien presuntamente forma parte de la Iglesia católica en una casa de estudios superiores.

Detienen a sacerdote que atropelló a manifestantes

Horas después de lo sucedido, las autoridades de Cayalá dieron a conocer, ante medios de comunicación, que se identificó al responsable y se le dio persecución hasta ser detenido. En clips que circulan en redes sociales se ve al sacerdote viajando a bordo de una patrulla. Sin embargo, según las autoridades, las personas que fueron afectadas por el vehículo no quisieron presentar alguna denuncia y el cura fue puesto en libertad.

Los hechos causaron indignción en redes sociales, donde decenas de internautas reprobaron el comportamiento del religioso: "Los sacerdotes somos seres humanos, por lo que se ve en los videos, el sacerdote tiene mucho que reparar y pedir perdón"; "No me extrañaria que fue del Opus Dei, no se si me equivoco"; "No juzguemos a todos por igual, así como hay buenos representantes hay malos (el es uno) y esperamos sanciones al respecto"; y "sí se puede pedir sanciones al Arzobispado, hay que pedirlas", fueron algunos de los comentarios del clip.

