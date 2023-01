Exmercenario de Putin revela las escalofriantes ejecuciones de desertores frente a los nuevos reclutas

Un nuevo dato ha sido revelado por un exmercenario del Grupo Wagner —organización paramilitar rusa cuya función es servir al presidente Vladímir Putin como un ejército privado—. Al parecer, se confirma la sospecha de la brutalidad y crueldad hacia las tropas en la guerra entre Rusia y Ucrania. Este hombre declaró presenciar actos inhumanos que finalmente lo llevaron a desertar en la lucha bélica. De acuerdo con el medio de comunicación CNN, Andrei Medvedev de 26 años, tuvo que experimentar como los reclutas que no querían pelear eran fusilados enfrente de los recién llegados para luego hacer que los "nuevos" los enterraran en las trincheras. Además de esta dinámica —que se repetía constantemente—, llegaban al frente con poca estrategia y se elaboraban los planes de defensa y ataque sobre la marcha.

Los reclutas que desertaban eran fusilados enfrente de los recién llegados para luego ser enterrados en las trincheras. FOTO: AP

El desertor busca asilo en Noruega

Andrei Medvedev le confesó a Anderson Cooper de CNN que actualmente busca asilo en la capital de Noruega, Oslo. Esto después de que logró cruzar la frontera ártica de dicho país desde Rusia. Durante la entrevista con el medio de comunicación, declaró que tanto la brutalidad que presenció en Ucrania, como la batalla con poca estrategia aunado al trato del Grupo Wagner hacia los reclutas que no querían participar en el conflicto bélico, lo llevaron a desertar de la actual guerra que se mantiene en Europa oriental. El canal de televisión de origen estadounidense aclaró que no ha podido verificar de forma independiente el relato de este exmercenario, a su vez, mandó una solicitud de comentarios a los también conocidos como CHVK Vagner, y no obtuvo respuesta alguna.

De acuerdo con las palabras de Andrei Medvedev, "reunían a los que no querían pelear y les disparaban frente a los recién llegados. Trajeron a dos prisioneros que se negaron a ir a pelear y les dispararon frente a todos y los enterraron justo en las trincheras que cavaron los aprendices”.

Formó parte del ejército ruso

Aunado a su relato, el joven de solo 26 años dijo haber servido en el ejército ruso. Luego se unió al Grupo Wagner como voluntario. Finalmente cruzó a Ucrania a menos de 10 días de haber firmado su contrato en julio de 2022. Sirvió cerca de Bajmut —ciudad ucraniana perteneciente al óblast de Donetsk y parte de la primera línea de la región.— También puntualizó que reportaba directamente a los fundadores del grupo Dmitry Utkin —agente de las fuerzas especiales Departamento Central de Inteligencia (GRU por sus siglas en ruso), donde sirvió como teniente coronel—, y el oligarca ruso Yevgeny Prigozhin —ubicado como "el chef de Putin"—. Cabe destacar que el grupo de mercenarios se ha convertid en un actor clave en la invasión de Rusia a Ucrania.

Pase de prensa falso creado con un nombre apócrifo por una ONG que lo ayudó a escapar de Rusia. La tarjeta debía servir como tapadera en caso de que la policía le pidiera su identificación. FOTO: CNN

Esto fue lo que el exmercenario comentó del "chef de Putin"

Andrei Medvedev se refirió al oligarca ruso Yevgeny Prigozhin como "el diablo", ya que "si fuera un héroe ruso" como lo catalogan en su país, habría tomado un arma y huido con los soldados. Por su parte, el "chef de Putin" confirmó la estadía del exmercenario de 26 años en su organización paramilitar pero aclaró que "debió haber sido procesado por intentar maltratar a los prisioneros". Ante estas declaraciones, el hombre que le dio la entrevista a CNN dijo que no quería comentar sobre lo que él mismo había hecho mientras estuvo al frente de la invasión a Ucrania. En cambio resaltó las carencias de estrategia táctica y planes de defensa o ataque del Grupo Wagner.

“No había tácticas reales en lo absoluto. Acabábamos de recibir órdenes sobre la posición del adversario... No había órdenes definidas sobre cómo debíamos comportarnos. Solo planeábamos cómo lo haríamos, paso a paso. Quién abriría fuego, qué tipo de turnos tendríamos... Cómo resultaría, ese sería nuestro problema”, detalló.

¿Qué es lo que Andrei Medvedev vivió en la guerra?

Aunque actualmente el exmercenario de origen ruso se encuentra en Oslo, Noruega, tuvo que evadir el arresto de su país "al menos diez veces", además de esquivar las balas de las fuerzas del ejército Ruso. Narró que para poder llegar al país europeo, cruzó sobre un lago de agua helada usando un camuflaje blanco para poder pasar desapercibido. Sin embargo, los horrores que experimentó en la guerra con Ucrania, aún lo atormentan. Detalló que al sexto día de su despliegue en el conflicto bélico, supo que no quería regresar para otra gira —esto luego de presenciar cómo las tropas se convertían en carne de cañón—. Detalló que tuvo a su mando a 10 hombres —en un comienzo—, luego el número creció exponencialmente una vez que se permitió el ingreso de los prisioneros.

“Había más cadáveres y más y más gente entrando. Al final tuve mucha gente bajo mi mando. No podía contar cuántos. Estaban en constante circulación. Cadáveres, más presos, más cadáveres, más presos”.

Los prisioneros que se alistaban eran estafados, pues se les prometía que les darían a la familia más cinco millones de rublos en caso de perecer en la guerra. Lo que hacían era reportarlos como desaparecidos y no indemnizar a nadie. FOTO: AP

Uno de los sucesos más tristes del conflicto bélico, es que —de acuerdo con los grupos de defensa— a los prisioneros que se alistaron se les había prometido que sus familias recibirían un pago de cinco millones de rublos —o sea un millón 334 mil 821.30 pesos mexicanos, aproximadamente—, si morían en la guerra. Sin embargo, la realidad fue que “nadie quería pagar ese dinero”, afirmó Andrei Medvedev. Al parecer, muchos rusos que murieron luchando en Ucrania fueron “simplemente declarados desaparecidos”. CNN aclaró que el exmercenario se conmocionó por momentos en la entrevista, ya que vio coraje en ambos lados de la guerra...

“Sabes, vi coraje en ambos lados, también en el lado ucraniano, y también en nuestros muchachos… solo quiero que sepan eso”, puntualizó.

Agregó que ahora quiere compartir su historia para ayudar a llevar a Yevgeny Prigozhin y al presidente de Rusia, Vladimir Putin, ante la justicia. “Tarde o temprano, la propaganda en Rusia dejará de funcionar, la gente se levantará y todos nuestros líderes... estarán en juego y surgirá un nuevo líder”. Cabe destacar que, a menudo se describe al Grupo Wagner como las tropas extraoficiales del mandatario ruso. Se sabe que ha ampliado su presencia a nivel mundial desde su creación en 2014 y ha sido acusado de crímenes de guerra en África, Siria y Ucrania. Cuando se le preguntó a Andrei Medvedev si temía el destino de otro desertor del CHVK Vagner —Yevgeny Nuzhin, quien fue asesinado frente a una cámara con un mazo—, este dijo que la muerte de su colega lo animó a irse.

“Solo diría que me hizo más audaz, más decidido a irme”, dijo.

Ahora, Andrei Medvedev busca asilo en Noruega, pues no quiere regresar a ser "carne de cañón" y pretende que su presidente y el creador del Grupo Wagner sean juzgados por sus crímenes de guerra. FOTO: AP

Con información de Muhammad Darwish y Katharina Krebs de CNN desde Oslo, Noruega. Tara John de CNN escribió desde Nueva York.*

