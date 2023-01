El "Chef": él es el heredero de Vladimir Putin, violento y aún más peligroso

Con los crecientes rumores del precario estado de salud del presidente de Rusia, Vladimir Putin, han surgido especulaciones sobre los posibles candidatos que lo sustituirían en el Kremlin; sin embargo, surgió un nombre que toma mayor fuerza, ya que además está en la línea de fuego que el Ejército ruso mantiene en Ucrania desde hace casi un año cuando invadieron el territorio ucraniano el 24 de febrero pasado.

El experto en política, David Marples, profesor universitario de Historia de Rusia y Europa del Este en la Universidad de Alberta en Canadá, dio a conocer el nombre del posible heredero de Vladimir Putin: "Creo que (Yevgeny) Prigozhin es el más ambicioso y, por lo tanto, el sucesor más probable en este momento”, afirmó para el rotativo británico Daily Star.

¿Quién es Yevgeny Prigozhin?

Prigozhin es una de las personas que tienen la total confianza del presidente de Rusia, es considerado incluso como el confidente de Putin. Es conocido como el “Chef de Putin” debido a que es dueño de varios restaurantes donde organizaba grandes banquetes para las cenas preparadas especialmente para los miembros del Estado ruso.

Además, Yevgeny Prigozhin lidera al grupo especial de Vladimir Putin que en su momento consideró como su arma secreta para enfrentar la avanzada militar en Ucrania: el Grupo Wagner, formado principalmente por mercenarios, en su mayoría exconvictos que fueron liderados para formar parte de las Fuerzas Armadas de su país para ser enviados a Kiev cuyo papel es identificar los puestos de la milicia ucraniana que resisten al ataque ruso.

Prigozhin encabeza la lista de los posibles herederos de Putin. Foto: Twitter

Prigozhin es un delincuente convicto que estuvo nueve años detenido por robo y fraude antes de ser indultado en 1988 y liberado en 1990, según información del medio citado. Apenas en septiembre pasado, Prigozhin admitió que fue el fundador del Grupo Wagner luego de que fue exhibido en un video cuando acudió a la prisión de Mari El donde prometió a los reclusos que los liberaría si aceptaban luchar junto a la Armada rusa en Ucrania durante seis meses.

El segundo posible heredero de Putin

Putin es uno de los principales promotores del Grupo Wagner al llenarlos de elogios en los medios locales pese a que hay denuncias sobre la violenta forma con la que opera. Hace algunos días, el grupo especial de soldados reclutados por Vladimir Putin, denunció que el mandatario ha matado a algunos de sus integrantes que se “han atrevido” a desobedecer sus órdenes, por lo que las ejecuciones incluso las ha realizado en público, aseguró un desertor del grupo de mercenarios.

Crecen los rumores sobre el grave estado de salud de Putin. Foto: AFP

El ex grupo Wagner, quien pidió estar en el anonimato, indicó que "hay escuadrones de liquidadores... comenzaron los bombardeos”. Indicó que uno de los paramilitares no quiso cubrir a sus compañeros durante un ataque: “Cesó el bombardeo, él retrocedió y el jefe gritó: '¿Por qué no avanzaste?'. Y lo mataron. El jefe muere si su equipo deserta", relató el ex mercenario de Wagner.

Pero a la par de Yevgeny Prigozhin, el experto en política, David Marples, también dio otro nombre del presunto heredero del presidente ruso y exespía de la KGB. "El sucesor obvio es (el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa) Dmitri Medvedev", acotó.

"Es tan corrupto como cualquiera de ellos, lo cual es un punto a su favor, y claramente ha estado haciendo campaña para el puesto con las declaraciones de línea ‘ultradura’ que ha estado haciendo desde que comenzó la guerra”.

SIGUE LEYENDO:

Criminales convertidos en soldados por órdenes de Putin lo acusan de matarlos públicamente

Imágenes desgarradoras: una familia festejaba el cumpleaños de una niña antes del ataque de misiles rusos

RMG