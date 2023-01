Insólito: cinco ladrones robaron una avioneta y murieron por no saber conducirla

Un grupo de cinco delincuentes perdieron la vida la madrugada de este miércoles luego de robar una avioneta y no saber conducirla. Los hechos ocurrieron en el Aeroclub de Villa Ángela, en Chaco, Argentina. Hasta ahora, las investigaciones señalan que los criminales podrían estar relacionados con una célula delictiva, no obstante las indagatorias continúan y el caso ha causado revuelo en redes sociales, donde distintos internautas han difundido el insólito caso.

Según reportes oficiales el accidente aéreo ocurrió cerca de las 2:30 horas de la madrugada de este miércoles 18 de enero. La aeronave involucrada en el suceso fue un avión Cessna, modelo 206, el cual se estrelló contra un terreno baldío debido a que los tripulantes no tenían conocimiento sobre el vehículo aéreo y no se percataron de que ya no tenía suficiente gasolina.

Los restos del avión cayeron en un lote baldío. Foto: especial

“El avión tiene un sistema de cierre que está oculto y, cuando despegaron, se olvidaron de abrir esa ‘canilla’ y se quedaron sin nafta, no todos saben donde está ese paso de combustible“, mencionó el fiscal Sergio Ríos. El funcionario agregó que “si caía en la ciudad iba a ser una tragedia”, por lo que el hecho de que cayera sobre un terreno baldío probablemente evito que el siniestro tuviera una mayor magnitud.

De acuerdo con las investigaciones, todos los tripulantes perdieron la vida; uno de ellos falleció al salir desprendido de avión, por su parte el resto de personas que se encontraban a bordo murieron incinerados luego de que la nave se prendiera en fuego y se estrellara contra un lote baldío. Testigos de los hechos aseveraron que desde distintos puntos fue visible la aeronave cayendo en llamas.

Autoridades siguen investigando. Foto: especial.

De igual manera, las investigaciones revelaron que los delincuentes robaron la aeronave luego de romper uno de los portones del aeroclub. También, los criminales consiguieron desactivar una de las cámaras de videovigilancia, pero quedó una activa, la cual será clave durante las indagatorias y se incluirá en el expediente para poder identificar más fácilmente a las víctimas mortales del caso.

