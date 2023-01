Querido abogado estadounidense cayó del cuarto de su hotel en Rosarito: fue brutalmente asesinado, dice su familia

Un reconocido abogado de Estados Unidos viajó a México para conmemorar el primer aniversario de su matrimonio con su esposa, no obstante la celebración terminó en tragedia cuando el hombre fue encontrado sin vida dentro del hotel en el que se hospedó. El caso actualmente es investigado por las autoridades, ya que la familia señala que el sujeto fue "víctima de un crimen brutal", pero policías de la zona reportan que la víctima presuntamente habría caído accidentalmente desde el cuarto piso del alojamiento.

El hombre fue identificado como Elliot Blair, un asistente del defensor público en el condado de Orange, quien perdió la vida el pasado sábado mientras se hospedaba, con su esposa, en un hotel de Rosarito Beach, en la península de Baja California. Aparentemente, la víctima falleció luego de que sufrió una caída accidental desde el balcón de una de las habitaciones del alojamiento Las Rocas Resort and Spa. Policías locales detallaron que los hechos fueron notificados la madrugada del 14 de enero, cuando personal del hospedaje hizo un llamado a emergencias por un hombre que había caído desde el cuarto piso.

La pareja era conocida en condado de Orange, donde ambos trabajaban como defensores públicos. Foto: GoFundMe

No obstante, la Fiscalía de la entidad no ha revelado mayores detalles sobre lo que ocurrió con Elliot; de igual manera, el hotel donde el hombre perdió la vida se ha mantenido en silencio y su última publicación en redes sociales data del pasado 4 de enero, cuando invitaban a sus huéspedes a pasar el 14 de febrero en sus instalaciones. Medios locales informan que al hospedaje presuntamente habrían arribado elementos policiacos y paramédico, quienes al llegar a la escena constataron que la víctima no contaba con signos vitales.

Familia de la víctima acusa "crimen brutal"

Pese a que las autoridades señalaron que se trató de una muerte accidental, familiares de la víctima realizaron una campaña a través de la popular plataforma de GoFundMe, donde detallaron que necesitaban apoyo económico para los tramites que tienen que realizar para obtener el cuerpo de Elliot. Además en la publicación, realizada por una usuaria identificada como Annie Rodríguez, los seres queridos del abogado denunciaron que el hombre fue víctima de un "brutal crimen".

Familiares aseguran que la esposa del hombre se encuentra devastada. Foto: GoFundMe

"Elliot Blair y su esposa, Kim, estaban en Rosarito, México, celebrando su primer aniversario de bodas cuando Elliot murió trágicamente. Desearíamos poder brindarles a todos más información, pero las autoridades en México han revelado información muy limitada. Fue víctima de un crimen brutal", se lee en la publicación realizada por Annie Rodríguez.

"Elliot era conocido por tener una sonrisa en su rostro y una mente inteligente. No hay palabras suficientes para expresar el nivel de amor que tenía por Kim. Kim era su vida. Comenzaron a construir una vida juntos y en su primer año de matrimonio fue asesinado. El corazón de Kim está destrozado", finaliza la publicación.

SIGUE LEYENDO

VIDEO | No le gustó el diseño de cejas y golpeó brutalmente a su estilista

La última selfie: posó en un acantilado y cayó al precipicio

Insólito: el esposo de la piloto muerta en la tragedia de Nepal, falleció hace 17 años en otro accidente aéreo