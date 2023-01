Van por Jefe de seguridad en Brasilia tras disturbios en el país

El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó la detención del exministro de Justicia Anderson Torres, que sirvió bajo el mandato del expresidente Jair Bolsonaro y que estaba a cargo de la seguridad pública en Brasilia durante la invasión del domingo de edificios gubernamentales.

Torres, que fue destituido el domingo, se encuentra en Estados Unidos, lo que plantea interrogantes sobre su próximo movimiento.

En tanto, la Policía brasileña liberó ayer "por cuestiones humanitarias" a casi 600 personas detenidas, tras el asalto a sedes oficiales en Brasilia, con el que esperaban provocar la caída del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

"Fueron liberados 599 detenidos, por lo general ancianos, personas con problemas de salud, en situación de calle y madres acompañadas de niños", indicó la Policía Federal.

Las autoridades detuvieron a más de mil 500 personas, tras las invasiones a los edificios de los tres poderes por seguidores del expresidente de derecha.

Mientras, el Senado de Brasil aprobó una intervención federal en Brasilia, después de que la ciudad fue asaltada por partidarios de Bolsonaro, que invadieron el Congreso, el palacio presidencial y el Tribunal Supremo del país.

La intervención de seguridad había sido decretada por el presidente Lula da Silva, tras los disturbios, pero aún se esperaba la luz verde del Congreso. La Cámara baja aprobó por unanimidad la intervención a última hora del lunes.

"¡Amnistía no! ¡Amnistía no! ¡Amnistía no!", lema de los miles de brasileños que salieron a las calles de Río de Janeiro y Sao Paulo, escrito en carteles y banderas, para protestar contra la violencia ultraderechista.

Reuters, AP y AFP

MAAZ