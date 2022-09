¡Insólito! Un hombre sobrevivió perdido en un pantano y sin brazo tres días, luego de que un caimán se lo arrancara

Un nuevo ataque de un caimán se registró en Estados Unidos. Un hombre llamado Eric Merda perdió un brazo, pero eso no es todo, al liberarse del reptil creyó que estaría a salvo, sin embargo, sería el comienzo de una terrible aventura que estuvo a punto de arrebatarle la vida.

De acuerdo con el relato que dio el hombre a autoridades, los hechos ocurrieron en el lago Manatee Fish Camp en Myakka Cityel sujeto se encontraba de visita e inesperadamente fue brutalmente mordido por un caimán, el cual lo prensó del brazo y este intentó arrastrarlo a un estanque para terminar con él, sin embargo, el individuo sabía que una vez en el agua iba a ser imposible separarse del caimán por lo que hizo lo posible para que no llegaran al agua.

Pero esta decisión casi resultó mortal, pues el reptil se zambulló cerca del agua cuando aún estaba atrapado entre sus poderosas mandíbulas, en ese momento el animal realizó su ya conocida y aterradora voltereta mortal, por lo que el hombre originario de Florida se vio obligado a luchar por su vida en al menos tres veces.

Este movimiento es el favorito del reptil para someter a su presa girando sin control hasta que su objetivo se haga pedazos. Sin embargo, los movimientos de ambos fueron tan fuertes y agresivos, que en un giro, el caimán se rompió la cabeza y el brazo del sujeto se fue hacia atrás completamente cuando ambos ya se encontraban en el agua.

La voltereta mortal la usan los caimanes para terminar con sus víctimas

Salió con los huesos del brazo colgando

Instantes después, Eric relató que la bestia luego "salió con su brazo", dejándolo en shock, caminando por las aguas infestadas de caimanes, pero sin dudarlo buscó cómo salir del lago, aunque le fue imposible debido a que se encontraba desorientado, por lo que no pudo encontrar el camino de regreso.

Así que nadó un poco para cruzar y salió como pudo del extenso lago, en ese momento fue cuando comenzaría la excursión que le llevaría tres días, pues pesar de que le arrancaron horriblemente uno de sus brazos, pasó las siguientes 72 horas deambulando en los alrededores del lago con sus huesos prácticamente asomándose.

La víctima contó que caminó y caminó por mucho tiempo sin encontrar ayuda, a veces sentía que solo daba recorridos en círculo, por lo que comenzó a seguir el sol y las líneas eléctricas, entonces vagó por el pantano antes de que finalmente viera una cerca, con un hombre al otro lado.

Eric Merda tras recuperarse de las heridas de su brazo

Desesperadamente se acercó y le dijo que necesitaba ayuda, que un caimán lo había atacado, inmediatamente lo reportaron a las autoridades y servicios de emergencia para que le brindaran auxilio y lo llevaran a un hospital lo antes posible

La horrible experiencia dejó una gran lección al hombre, pues a pesar de que terminó sin un brazo pudo sobrevivir y aunque el sujeto aseguró no haber molestado al animal, pidió a los habitantes del lugar no acercarse a estos peligrosos reptiles y que incluso no los alimenten.

Y es que en este lugar se le permite a las personas acampar en áreas designadas, pero los caimanes duermen debajo de la superficie en algunos lugares durante el día, así que es muy probable que los animales ataquen de pronto si se sienten asechados.

