Una mujer con el rostro cubierto de tatuajes denunció discriminación: “No consigo trabajo”

En pleno siglo XXI, las situaciones de discriminación se siguen viviendo pese a que campañas en todo el mundo por erradicar esta mala práctica que ha provocado problemas e incluso fuertes crímenes, sin embargo, hoy en día algunas personas que son víctimas de este trato sufren los estragos en su vida diaria.

Tal es el caso de Melissa Sloan, una mujer inglesa que se considera adicta a los tatuajes que acusa no poder tener trabajo debido a que tiene el rostro y el cuerpo pintado.

La también madre de 45 años, contó en una entrevista para el diario inglés Daily Star que se realiza al menos tres diseños nuevos a la semana y lleva consigo su pistola para marcar su piel en cualquier momento.

Relató que a los 20 años se hizo su primer tatuaje y desde entonces no ha dejado de hacerse uno nuevo cada que puede, lo que hoy la ha llevado a tener la mayor parte del cuerpo entintado.

Y aunque Melissa aclara que tuvo una infancia infeliz en Hanley antes de irse de Stoke-on-Trent y nunca ha cometido delitos ni pasado por la cárcel, sus tatuajes son 'estilo prisión', aspecto que las personas ven como de mal gusto.

En el lienzo donde pinta, que es su propio cuerpo, tiene hojas de marihuana, telarañas, conejitas de Playboy, flores, banderas y cualquier cosa que le agrada por lo que expresó que no tiene motivos de dejar de tatuarse.

“Es como cuando tienes un cigarrillo o una bebida, te vuelves adicto. No puedo detenerlo ahora, es adictivo, para mí de todos modos. Simplemente no puedo detenerlo. Mi novio me los hace, me hace los tatuajes estilo prisión”, declaró al Daily Star.