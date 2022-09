La modelo que puso en “jaque” a “El Ajedrecista” Rodríguez Orejuela, fundador del Cártel de Cali

Aura Rocío Restrepo fue la modelo que puso en “jaque” a Gilberto Rodríguez Orejuela alias “El Ajedrecista”, uno de los fundadores del poderoso Cártel de Cali, quien sucedió el imperio del Cártel de Medellín que por muchos años fue la máxima organización en el mundo del tráfico de drogas liderado por Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Cuando tenía 20 años de edad, Aura recuerda que tenía una agencia de seguros mientras estudiaba en la Universidad. Había sido una Reina de Belleza y era considerada de las llamadas “niñas de casa”, dedicada a su familia sin vicios y sin estar en malos pasos. Sin embargo, su vida daría un giro inesperado el día cuando fue citada por un político para venderle una póliza.

“Al final de la entrevista me dijo que él no me iba a comprar, que me iba a presentar a alguien que me podría comprar mucho más”, dijo Aura, esa otra persona se trataba de Gilberto Rodríguez Orejuela, quien quedó sorprendido por el actuar de la joven exreina de belleza.

“Él esperaba una tontica y más que yo estaba muy joven, pero empecé a argumentarle y comenzamos a tener algunos choques sobre el tema de las finanzas y eso lo sorprendió a él”, aseguró Aura.

Y agregó: “A mi también me sorprendió porque empecé a vislumbrar a un hombre inteligente y eso es algo que a mi me fascinaba”, indicó Aura en entrevista para Telemundo. No obstante, aquella inteligencia que exponía Gilberto Rodríguez, lo llevó a ganarse el mote de “El Ajedrecista” al fundar el peligroso Cártel de Cali.

“No tenía idea en lo que estaba entrando”, dijo Aura Restrepo.

Gilberto Rodríguez Orejuela era uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo por parte de la Agencia de Control Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. La Fiscalía colombiana estimaba que su fortuna superaba los mil millones de dólares.

Aura renunció a los lujos del narco

“No me tocó un pelo, no me hacía regalos. Me conquistó con inteligencia, con manipulación…”, recordó Aura Rocío Restrepo sobre el líder del Cártel de Cali que llegó a controlar el 80 por ciento del tráfico de cocaína que llegaba principalmente a Estados Unidos.

Aura Rocío Restrepo com reina de belleza. Foto: Especial

“Gilberto era empresario, banquero, tenía el Banco de los Trabajadores en Colombia”, dice Aura. Los hermanos Rodríguez Orejuela además eran dueños de cadenas de supermercados, farmacias y del equipo de la primera división de Colombia, América de Cali.

“El Ajedrecista” llevaba 28 años de diferencia a Aura, pero le confiaba que lo ayudara a administrar sus ganancias. Pero el imperio de Gilberto Rodríguez empezó su decadencia el 9 de junio de 1995 cuando fue arrestado mientras estaba en una de sus mansiones, ese día empezó a quebrarse la relación de ocho años de la pareja.

“Tenía tres fusiles en mi espalda”, recuerda Aura aquel 9 de junio. “Todo el dinero del mundo no le sirvió de nada”, aseguró la mujer quien permaneció cuatro años en la cárcel acusada de enriquecimiento ilícito. “Renuncié a todas las posiciones, porque esto es una maldición”, afirmó.

Aura escribió un libro sobre su vida en el narco. Foto: Twitter

“Prefiero sentarme en el piso como lo he hecho con mi familia con toda la humildad, pero saber que tengo paz. Cuando empiezo a recopilar esas historias que sé son reales y atar cabos, dijo cómo es posible que yo haya podido estar tan ciega, pero estaba enamorada. Esto es todo lo que deja el narco: ruinas, escombro, basura, dolor, amargura”, dijo la exreina de belleza.

Tras la extradición de “El Ajedrecista” a Estados Unidos, Aura jamás lo volvió a ver, por lo que pidió perdón a su familia por ser parte del narcotráfico. Años después, Aura escribió el libro Ya no quiero callar, donde relata lo que vivió junto al capo a quien puso en jaque al exponer su vida.

