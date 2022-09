Un hombre atacó a otro con una bolsa llena de heces: “Un verdadero sentimiento de impotencia”

El dueño de un establecimiento, ubicado en Los Ángeles, acusó que un vagabundo le arrojó una bolsa de heces afuera de su restaurante. El hombre, llamado Paul Scrivano, reveló detalles sobre el asqueroso incidente y acusó que las autoridades por las cifras de violencia.

"Es un verdadero sentimiento de impotencia”, dijo Scrivano ante medios locales. “No es el fin de la civilización cuando alguien… va al baño en la calle. Es el fin de la civilización cuando el gobierno mira más allá de eso y cuando el gobierno dice que está bien”, agregó.

El hombre arrojó una bolsa con heces humanos. Foto: Fox News

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de su restaurante "Blue Dog Beer Tavern". Tras la agresión, el sujeto envió el video del ataque con heces al Ayuntamiento de Los Ángeles para pedir que su caso fuera atendido, no obstante acusa que le respondieron solicitando que no enviara contenido “no solicitado” e “inapropiado”.

"En el futuro, le solicitamos que no envíe este tipo de fotos a nuestro personal, ya que no podremos responder si contienen contenido inapropiado , como una persona expuesta indecentemente”, se lee en la respuesta del Ayuntamiento. “Si bien no es correcto que usted y sus clientes se enfrentaran a esto, también está cruzando un límite enviar estas fotos a nuestro personal sin que las soliciten”.

La bolsa contenía heces. Foto: especial

Ante la respuesta de las autoridades, el hombre acudió a medios de comunicación y solicitó el apoyo de la ciudadanía para que su caso no pasara desapercibido.

"Lo que tenemos ahora es una afluencia asombrosa de delincuentes de todo el país”, dijo Scrivano. “Estoy recibiendo un buen consejo de que si vas a la estación de autobuses Greyhound en el centro de Los Ángeles, es solo un flujo constante de estas personas de todo el país que son enviadas aquí en una sola dirección, boletos de autobús de los jueces y sheriffs de todo el país diciendo ve a Los Ángeles Es solo un paraíso para los gángsters”, agregó.

