La "Sugar Mami" que arrasa en TikTok revela horroroso trauma

Kara Miller es una mujer estadounidense conocida en las redes sociales como la “Sugar Mama”, cuyo equivalente en México sería como una “Sugar Mami”. En cada una de sus publicaciones, ya sea desde Instagram o en TikTok, Kara da consejos y advertencias para que los internautas no sean víctimas de estafas en la redes por parte de supuestos Sugar Daddies o Sugar Mommies.

La Sugar Mama dio un giro por completo a su vida luego de haberse divorciado de su marido y lo da a conocer en cada posteo que coloca. Kara se ha caracterizado por ser una influencer abierta y sin rodeos, a tal punto que recientemente reveló que fue víctima de abuso sexual, cuyos agresores quedaron impunes.

Kara escribió su terrible historia que la llevó a quedar afectada con sus relaciones de pareja, tal como lo plasmó en uno de sus posteos:

“Yo soy una sobreviviente de abuso sexual. Mis agresores nunca recibieron una condena por lo que me hicieron. Los policías no me ayudaron y me culparon por ‘salir de noche‘. Esto no fue la razón por la que me violaron, pero constantemente me culpaba a mí misma. Odiaba quien era y caí en una profunda depresión.

La confesión de Kara Miller. Foto: IG

Veía a mi agresor en todas mis parejas y tenía recuerdos que provocaban la ruptura de todas esas relaciones. Me sentía sola y sentía que no podría superarlo. 17 años después, me perdoné y perdoné a la persona que me hizo esto porque sé que me culpaba constantemente y tenía un resentimiento que no podía sanar.

Espero que quienes hayan sufrido abuso o violación sepan que no es su culpa y que no pueden culparlos por eso. No importa lo que pase. Estamos juntos en esto, espero que sepas cuánto vales, aunque sientas que no eres valiosa”.

La Sugar Mama con uno de sus novios. Foto: IG

La Sugar Mama consiente a sus novios

La Sugar Mami cumple con la “penitencia” de su mote al consentir a sus novios, a sus “sugar babies” al comprarles cada cosa que necesitan; situación por la que varios de sus seguidores en las redes, le pregunta cómo es que puede costear los obsequios que le da a cada uno de sus “babies”, a lo que la mujer respondió que es una persona multifacética:

“Muchos me preguntan cómo obtengo mi sustento como Sugar Mama: trabajo con niños, soy una terapeuta conductual. También estoy a punto de convertirme en psicóloga clínica, voy a terminar una maestría y un doctorado. Además, trabajo en redes sociales, doy asesorías, y soy fotógrafa”.

Kara es una mujer divorciada. Foto: IG

Pese al ataque sexual que sufrió y las relaciones fallidas que tuvo a consecuencia de ello, Kara Miller por fin pudo encontrar estabilidad en uno de sus novios llamado Danuel, con quien lleva tres años junto a él.

SIGUE LEYENDO:

Una joven se niega a besar a jefe narco en un bar y tiene un espantoso final

Detienen a maestra por tener relaciones con niño, y lo invita al arresto domiciliario

RMG