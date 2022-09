Adiós lujos: un multimillonario regaló su empresa para tratar de salvar al mundo

Yvon Chouinard, fundador de la marca de ropa Patagonia, generó gran sorpresa al anunciar este miércoles que donará su empresa -creada hace casi 50 años- con el propósito de proteger el medio ambiente, por lo que desde ahora los beneficios que ésta genere están dedicados a defender el planeta.

A través de un comunicado en el sitio web de la marca, Chouinard detalló que comenzó como artesano fabricando material de escalada para sus amigos y para él sin imaginar el impacto que esto tendría. En todo momento Patagonia se mostró comprometida con el cuidado del planeta, por lo que eligen con cuidado su materia prima y donan el 1% de las ventas cada año a organizaciones medioambientales.

Yvon Chouinard dona su empresa para proteger el medio ambiente. Foto: IG @neguiding.

"Si tenemos alguna esperanza de un planeta próspero -y de un negocio próspero- dentro de 50 años, será necesario que todos hagamos lo que podamos con los recursos que tenemos. Esta es otra manera que hemos encontrado para hacer nuestra parte”, detalló.

En la carta titulada “La Tierra es ahora nuestro único accionista” detalló que lo que ha hecho con su empresa todos estos años no era suficiente, por lo que decidió “encontrar una forma de invertir más dinero en la lucha contra la crisis manteniendo intactos los valores de la empresa” y venderla no era una opción por el temor de que el nuevo propietario no respetara lo anterior y tampoco mantendría a su equipo de trabajo.

Donan empresa a favor del planeta

De acuerdo con la agencia EFE, la empresa está valorada en unos 3 mil millones de dólares y tiene beneficios de aproximadamente 100 millones de dólares al año. Con la decisión del empresario, de 83 años, él y su familia renunciarán al control de Patagonia que constituye la mayor parte de su fortuna.

Explicó que el 100 por ciento de las acciones con derecho a voto de la empresa serán transferidas a Patagonia Purpose Trust, que fue creado para proteger los valores de la empresa. Mientras que el 100% de las acciones sin derecho a voto fueron entregadas a Holdfast Collective, una organización sin fines de lucro dedicada a combatir la crisis ambiental y defender la naturaleza.

“El financiamiento vendrá de la Patagonia: Cada año, el dinero que ganamos después de reinvertir en el negocio se distribuirá como dividendo para ayudar a combatir la crisis. Ryan Gellert, actual consejero delegado, será quien esté al mando de las operaciones y Patagonia, en la que se vende ropa y equipo para actividades al aire libre.

“A pesar de su inmensidad, los recursos de la Tierra no son infinitos y está claro que hemos excedido sus límites. Pero también es resistente. Podemos salvar nuestro planeta si nos comprometemos con él”, finalizó Yvon Chouinard.

