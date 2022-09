Hoy no circula 14 de septiembre: Qué vehículos descansan este miércoles en la CDMX y Edomex

Para este miércoles 14 de septiembre, el programa Hoy No Circula se aplicará sin modificaciones en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el horario de aplicación del Hoy No Circula se aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 14 de septiembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circulan este miércoles 14 de septiembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Uber y Didi regresarán al aeropuerto de la CDMX

Los servicios de transporte privados se han vuelto muy populares en la actualidad, gracias a que ofrecen la posibilidad de trasladarte de un punto a otro de forma relativamente "sencilla" y "accesible". Sin embargo, este servicio se ha convertido en uno de los más utilizados, lo que ha dejado "fuera" de la competencia a taxis y otras unidades similares.

Ahora sabemos que los servicios de transporte privado, Uber y Didi, regresan a operar de forma "oficial" en el Aeropuerto de la Ciudad de México. De acuerdo con los informes de grupo Milenio, ya se está negociando con algunas compañías para hacer una modificación sobre la avenida Hangares para que ambos servicios puedan recoger pasajes.

