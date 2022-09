La dura historia de una colombiana que dejó Playboy y logró el "sueño americano" con OnlyFans

Francia James siempre supo que su lugar era estar dentro de la famosa mansión de Playboy para poder ayudar a su familia y salir de la pobreza que vivió cuando era una niña, así lo cuenta la colombiana cuando recuerda sus inicios como modelo que ahora la ha llevado a ser una superestrella de la popular plataforma de contenido para adultos, OnlyFans.

"Vengo de un pueblo muy pequeño en Colombia y crecí muy pobre. La idea detrás de Playboy es el lujo y la riqueza, así que para mí era como si pudiera hacer esto de modelar después de todo”, dijo James en entrevista para el rotativo británico DailyStar, quien reconoció que haber estado como “conejita”, no lograba sus objetivos financieros.

"No gano dinero con eso, pero supongo que la gente lo tiene como un símbolo de estatus”, aseguró James.

Francia James inició en Playboy. Foto: IG

Además de mostrar su trabajado cuerpo, Francia James también disfruta compartir contenido de comedia, señaló. "Realmente me encanta hacer contenido de comedia más que solo tomar fotos sexys. Eventualmente, me pareció bastante aburrido solo tomar fotos".

Por lo anterior, Francia decidió que sería buen momento para ir más allá de Playboy, por lo que ha aprovechado al posar vistiendo lencería desde lugares públicos como autobuses o trenes.

La colombiana se ha comprado 4 casas gracias a OnlyFans. Foto: IG

Francia posó por primera vez para la empresa de Hugh Hefner en 2019, con la esperanza de que ello le haría ganar mucho dinero; no obstante, reveló que ganó muy poco dinero a pesar de ser una de las flamantes playmates del mes y ser portada de la publicación.

Las redes sociales cambiaron la vida de Francia James

James indicó que gracias a las redes sociales, aquel sueño de lograr ser solvente financieramente se hizo realidad. En su perfil de Instagram acumula más de 11.3 millones de seguidores y después de crear una cuenta en OnlyFans, aseguró que comenzó a juntar una fortuna por sus fotos y sesiones que realiza.

Francia tiene más de 11 millones de seguidores en IG. Foto: IG

La plataforma de contenido para adultos le permitió comprar cuatro casas, de las cuales una fue un regalo especialmente para su mamá. “Me va bastante bien con mi página de OnlyFans, Francety. Me uní hace más de dos años y he mantenido mi lugar a lo largo de los años como uno de sus principales creadores”, contó.

“Siempre me enseñaron a no hablar de dinero, pero puedo decir que he podido hacer cosas realmente asombrosas con mi dinero, incluida la compra de una casa en el sur de Florida y también una casa para mis dos hermanas y otra para mi madre”, relató la modelo quien comenzó trabajando como mesera al irse a Miami, Estados Unidos, en busca del sueño americano.

La modelo colombiana fue en busca del sueño americano. Foto: IG

"El día que pude comprarle a mi mamá esa casa fue algo que nunca olvidaré. Ella trabajó muy duro toda su vida para mantenernos a mí y a mis hermanas, así que esto fue algo que significó más que cualquier otra cosa", acotó la colombiana.

Francia ha sido objeto de ataques constantes por la gente en las redes, ya que le reclaman por posar con poca ropa en lugares públicos donde los niños pueden verla, ya que en alguna ocasión caminó en un centro comercial en lencería blanca que fue viral en Instagram. Sin embargo, la colombiana sigue creando contenido sin llevar la críticas con ella, para consentir a sus fans que tiene en las redes sociales.

Francia gana más en OnlyFans que en Playboy, dijo. Foto: IG

