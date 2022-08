Asesinan a papá migrante: su hija de 7 años tuvo que llamar a mamá para avisarle

El pasado jueves, un vendedor ambulante mexicano falleció tras ser baleado duranate un intento de robo en la localidad de Gardena, así lo informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, California.

Familiares de la víctima, lo identificaron como Severino Gutiérrez, un inmigrante poblano de 35 años. De acuerdo con los servicios de emergencia, el incidente ocurrió a las 5:50 de la tarde, en la intersección de Rosecrans Avenue y Main Street, en Gardena.

Severno fue encontrado con una herida de bala en la parte superior del cuerpo, por lo que rápidamente los paramédicos lo trasladaron a un hospital cercano, donde a pesar de ser atendido de emergencia murió.

Rosecrans Avenue y Main Street. Foto: Google Maps.

Fue hasta el pasado domingo qué medios locales informaron que la víctima, al momento de ser herido, estaba acompañado de su hija de 7 años.

De acuerdo con lo mencionado por la pequeña, esta escuchó el disparo y después vio a su padre tirado en el suelo, por lo que llamó a su mamá para avisarle.

“Yo me enteré por una llamada que mi hija me hizo, en la que me decía que a su papá le habían dado un balazo en el pecho“, comentó Adriana Flores Rodríguez, esposa de Severino.