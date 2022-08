Una mujer casi muere tras ser embestida por una manada de vacas "desquiciadas"

Una paseadora de perros dijo que tenía miedo de morir y que tiene "suerte de estar viva" después de ser golpeada y embestida por una manada de vacas en Lancashire.

Sharon Eley estaba rodeada de 20 vacas mientras paseaba a su Lhasa Apso de cinco años llamado Ralphie en mayo de este año. La manada estaba dirigida por un "cabecilla" agitado que la arrojó al suelo dos veces antes de golpearla repetidamente con la cabeza, dejándola con 15 costillas rotas, un pulmón perforado, un tobillo dislocado y destrozado y una clavícula rota.

La mujer de 51 años también estuvo a punto de ser agarrotada cuando la correa de su bolso se enrolló alrededor de su garganta durante el ataque, dejándola con una marca de atadura alrededor y moretones severos.

Solo cuando otros caminantes ingresaron al campo y lograron distraer a las vacas, el dueño del negocio de glamping pudo escapar. Los otros caminantes escaparon ilesos.

La Sra. Eley logró ponerse de pie antes de un enfrentamiento entre ella y una vaca restante, que finalmente retrocedió. Luego pudo gatear hasta el borde del campo y saltar por encima de un muro de piedra seca.

Desde allí, un equipo de rescate de montaña la llevó de urgencia al hospital, donde se sometió a dos cirugías en el tobillo. Regresó a su casa en el pueblo de Blacko, Lancashire, un mes después.

Ahora insta a los demás a ser conscientes de su entorno cuando disfrutan de paseos por el campo.

Al relatar el ataque terrorista que ocurrió mientras paseaba a su Lhasa Apso Ralphie de cinco años con una amiga y su perro el 22 de mayo de este año, admitió que pensó que iba a "morir por el ataque de una vaca".

'Fue aterrador', dijo. “Me empujaron, estaba sobre mis manos y rodillas y no sabía cómo salir. “Me rodearon y todo lo que pude ver fueron pezuñas tras pezuñas tras pezuñas".

Me puse de pie y luego me empujaron hacia abajo otra vez. Estaba sobre mis manos y rodillas otra vez y luego me estaban dando cabezazos en la espalda.

“Llevaba un bolso tipo mochila de cuero duro y lo estaban golpeando. Al minuto siguiente me habían arrancado el brazo de la mochila, me había pasado por el cuello y me estaba asfixiando. Tengo mucha suerte de estar viva.

Una entusiasta senderista que había acumulado más de 30 millas en cuatro días como parte de su entrenamiento para el Yorkshire Three Peak Challenge, la Sra. Eley había recorrido la misma ruta solo un día antes y no encontró ningún problema.

Ella y su amigo atravesaron dos campos con sus perros con una correa corta y cruzaron el primer campo sin problemas.

Fue solo cuando entraron al segundo campo que vieron las 20 vacas, incluidos los terneros, acurrucados a unos 20 pies de distancia.

"Mi amigo me dijo 'Oh, Dios, no estoy segura acerca de esta Sharon' y yo dije 'está bien, los dejaremos en un amplio margen'", dijo la Sra. Eley. 'No te preocupes, no corras, todo está bien, solo quédate detrás de mí, no te preocupes por eso'.

'Ralphie estaba en su correa, no les ladró. Había alrededor de 20 de ellos y cuando comenzamos a caminar, comenzaron a caminar hacia nosotros.

“Entonces las vacas corrieron y eso es una experiencia bastante aterradora, patinaron y se detuvieron frente a nosotros. Estaban fuera del alcance de los brazos y uno de ellos estaba resoplando.

'Estaba pensando 'esto no es muy bueno'. Alguien había dicho una vez que te hicieras ver grande -extiende los brazos pero no los agites- y se irán.

Mountain Rescue llegó apenas 10 minutos después y la llevó de urgencia al Royal Preston Hospital, donde se sometió a una cirugía para mantener su pie en su lugar antes de otra cirugía una semana después.

Pasó cinco días en la UCI y dos semanas en la unidad de traumatismos mayores antes de ser trasladada al Burnley General Teaching Hospital en Lancashire para su rehabilitación.

"Cuando llegaron los paramédicos, intentaron darme de beber, pero no podía mover el cuello", agregó la Sra. Eley.

“Cuando llegamos a un trauma mayor, fue como una escena de la sala de emergencias. Me conectaron a una morfina intravenosa y me hicieron un montón de escáneres y radiografías. Fue bastante aterrador porque en realidad no quería preguntar qué me pasaba.

"Es extraño tanto como pensé que sería muy valiente y querría saber todo en ese momento que no me atrevía a preguntar, estaba realmente asustado". No sabía qué me pasaba o si iba a morir o no.

Agregó que sus costillas rotas tardarán otras seis semanas en sanar adecuadamente, cuatro meses después del ataque.

Después de la terrible experiencia, todavía no sabe por qué las vacas cargaron y consultó a un granjero local.

