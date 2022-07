Mujer de 54 años gasta más de un millón y medio de pesos para convertirse en Barbie humana

Una mujer, identificada como Marcela Iglesias, originaria de Los Ángeles, Estados Unidos, ha ganado popularidad en redes sociales por las múltiples cirugías plásticas que se ha realizado para parecer una Barbie humana.

Iglesias recientemente ha abierto su cuenta en OnlyFans, donde asegura que intercambia mensajes con hombres más jóvenes. La mujer ha comentado, en redes sociales, que la idea de explotar su parecido con las muñecas de Mattel fue su esposo, Steve Berman, de 54 años, quien le habló sobre la plataforma.

“Fue mi esposo quien me sugirió que obtuviera una cuenta de OnlyFans”, contó la modelo a medios locales. “Dijo que debería hacerlo para que mis fanáticos pudieran comunicarse conmigo e invertir algo de dinero si querían mi consejo.

“Al principio, estaba un poco escéptica, pero ahora me encanta la atención”, dijo. “Como me veo muy joven, la gente no puede creer que tenga más de 35 años", comentó Iglesias.

"A medida que envejezco, me doy cuenta de que la vida se trata de felicidad y de cumplir deseos, así que en este momento estoy viviendo mis propias fantasías”, dijo.

"La gente no puede creer que tenga más de 35 años", comentó Iglesias. Foto: @marcelaiglesiashollyw

Además de intercambiar mensajes con hombres, la Barbie humana utiliza su plataforma para aconsejar a otras mujeres que quieren reinventar su apariencia física a través de cirugías extremas.

Al respecto, Iglesias detalló que ha gastado 1,673,460 pesos en operaciones cosméticas, incluyendo Botox, rellenos y su abdomen. Su amor por las cirugías plásticas es compartido con su esposo, quien actualmente está interesado en recibir inyecciones de células madres.

“Cuando salimos juntos, la gente nos dice que nos parecemos a Barbie y Ken porque ambos somos rubios y tenemos la estética de una muñeca”, narró la mujer, y agregó que la muñeca representa más que solo su apariencia. “Quiero alentar a todos los hombres y mujeres de todo el mundo a perseguir sus sueños y lograr el aspecto que desean”.

Sigue leyendo

El cielo se tiñe de verde fosforescente en Dakota del Sur