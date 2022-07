"Me estaba ahogando con mi propia sangre": Mujer salvó su vida de la golpiza de su expareja gracias a su reloj

En el Reino Unido, una joven madre sobrevivió a la brutal golpiza a manos de su expareja gracias a su reloj. El ataque ocurrió en Leeds, West Yorkshire (Inglaterra) durante las primeras horas del día de Año Nuevo de este 2022, pero hasta hace apenas unos días, el agresor se declaró culpable y fue encarcelado.

Minutos después de la cuenta regresiva para celebrar la llegada del año en curso, Benjamin Rumfitt, de 40 años, estranguló a su entonces novia Faye Matthews y le provocó una fractura en la cuenca del ojo y severos hematomas, dejando a la mujer de 36 años con graves secuelas.

La noche del 31 de diciembre de 2021, ambos se encontraban en su casa festejando lo que sería una noche tranquila. Sin embargo, justo antes del 1 de enero de 2022, el hombre fue al baño y regresó a la sala muy agitado y diciéndole a la mujer que si se separaban, ella conocería a alguien muy rápido.

El sujeto se acercó mucho a ella y su respiración se escuchaba "cada vez más fuerte". Puso sus brazos alrededor del cuello de la joven madre de dos hijos y comenzó a apretar más y más fuerte.

"No podía respirar. Me estaba ahogando con mi propia sangre y podía saborearla. Me tiró al suelo y me golpeó una y otra vez en la cara. Pensé que me iba a matar. Me golpeó 10 veces y le supliqué que se detuviera. Le rogué que me dejara ver a mis hijos de nuevo", detalló.