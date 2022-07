Estrella de Only Fans fallece misteriosamente a los 31 años

La estrella de Only Fans Wednesday Nyte falleció bajo condiciones misteriosas a sus 31 años, por lo que su familia ha comenzado a presionar a las autoridades para investigar detalladamente. La creadora de contenido para adultos, cuyo nombre original es Heather Sargent, murió el 18 de junio en Las Vegas, pero su caso recientemente se hizo viral.

Los detalles sobre su muerte no están claros, pero una mujer, llamada Haley Sargen, que afirma ser la hermana de la difunta pidió a los seguidores dejen de hacer especulaciones por el momento, "en este momento no hay nada más de lo que ni su familia/amigos podamos hablar. Por favor, no hagan preguntas. Por favor, respeta a mi hermana, es todo lo que pido", publicó en sus redes.

Además compartió un enlace a la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe supuestamente para llevar el cuerpo de Nyte de Nevada a su Georgia natal, pero no se ha podido confirmar que en verdad sea pariente de Nyte. La campaña supuestamente fue creada para juntar más de 6 mil dólares. La biografía escrita por un "amigo de larga vida de la familia Sargent", afirma que Nyte era "un alma libre y aventurera".

Su carrera estaba en ascenso

Nyte, quien también había participado en la industria del cine para adultos, se había vuelto muy popular en Only Fans y en Twitter, donde sumaba más de 300 mil seguidores; en Instagram, donde tenía cerca de 26 mil fans, publicó su última foto el 16 de junio, sólo dos días antes de su repentina muerte.

Sus seguidores inundaron la sección de comentarios debajo de la imagen, expresando sus sentimientos después de que las noticias de su fallecimiento comenzaran a circular en las redes sociales.

