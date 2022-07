Empleado humilla a influencer de OnlyFans por su forma de vestir: "Lo uso en Brasil todo el tiempo", responde

Una influencer brasileña, identificada como Iara Ferreira, denunció, en redes sociales, que la corrieron de un supermercado en Estados Unidos debido a su forma de vestir.

Ferreira, quien es modelo de OnlyFans, aseguró que estaba de compras en Miami cuando el empleado de un supermercado se le acercó y le pidió que se retirara de la tienda.

Según la influencer, el empleado de la tienda la reconoció y asumió que la mujer quería grabar, dentro del supermercado, contenido para su plataforma de OnlyFans.

Ferreira es modelo de OnlyFans. Foto: @iaraferreirareal

Lara destacó que estaba sola en el supermercado cuando le pidieron que saliera. Y, aunque no reveló lo que vestía en ese momento aseveró que la corrieron de la tienda por lucir "sexy" y llevar ropa "atrevida".

"Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacó del mercado gritando. Mi look no era escandaloso. Lo uso en Brasil, todos los días, y nunca pasé por eso", dijo la mujer a medios de comunicación.

"El empleado me acusó de algo que no hice. Para mí es un prejuicio solo porque soy sexy", agregó la influencer. "He grabado en público, pero siempre de manera discreta, sin avergonzar a otras personas".

La modelo aseguró que fue "humillada". Foto: @iaraferreirareal

Además, Iara aseveró que no es la primera vez que las personas la avergüenzan por su trabajo. También, mencionó que no es la primera vez que se retira de un lugar debido a que su ropa se considera "inapropiada".

Narró que anteriormente visitó una playa, en Brasil, con un traje de baño tipo tanga; pero, en aquella ocasión tres mujeres se le acercaron y le preguntaron si vendía "fotos desnuda".

También, comentó que durante un vuelo en Reino Unido le dijeron que el avión no despegaría hasta que se cubriera la blusa escotada porque estaba "causando ofensas". Ella dijo que obedeció, debido a que le dijeron que si no lo hacía la bajarían del vuelo.



Sigue leyendo

