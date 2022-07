Gobierno de EU visita a una mujer que tuiteó contra la eliminación del aborto

Un agente federal y dos agentes de policía se presentaron en la casa de una mujer del norte de Texas para entregarle una carta en la que se conminaba a que “dejara de amenazar al gobierno en Twitter” después de emitiera su opinión por la decisión de la Corte Suprema que eliminó el derecho al aborto.

La carta de los federales a Madeline Walker de Garland llegó después de que tuiteara: "Quema cada edificio del gobierno en este momento. Matarlos a todos", en respuesta a un vídeo en el que el presidente Joe Biden instó a los manifestantes a permanecer en paz; la publicación original fue borrada.

"Se le aconseja a partir de la fecha de esta carta que cese y desista en cualquier conducta que se considere de naturaleza acosadora/amenazante, cuando se comunique con o sobre el gobierno federal. El incumplimiento de esta solicitud podría dar lugar a la presentación de cargos penales”, se leía en el documento que le dieron.

Intimidaron a la mujer

En una entrevista con el sitio web Jezabel, Madeline aseguró que no tenía la intención de que sus palabras se tomaran en serio y dijo a los agentes que no planeaba incendiar ningún edificio, "Obviamente, no estoy tratando de ir a la cárcel. Podría haber expresado mi descontento de otra manera, ir activamente a protestar o hablar en público o cosas por el estilo. Supongo que tal vez Twitter no fue exactamente la mejor idea para decir lo que pienso".

El jueves por la noche, Walker publicó la carta de los federales en Twitter. Desde entonces, el tuit se volvió viral, lo que llevó a Walker a tomar su cuenta en privado.

Joshua Henry, un agente especial del DHS, confirmó la autenticidad de la carta y dijo que se entregó el jueves a las 11:30 a.m. A su vez, Robert Sperling, director de comunicación del Servicio Federal de Protección, también confirmó que el hecho fue real.

