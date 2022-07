Mujer con COVID-19 no se dio cuenta de fuga de gas y explosión destruyó su casa: “No podía oler”

Las fugas de gas son sumamente peligrosas si no se detectan a tiempo; pueden tener consecuencias fatales que van desde un incendio e intoxicaciones hasta una fuerte explosión, tal como la que sobrevivió una mujer originaria de Maine, Estados Unidos, cuya casa quedó totalmente destruida.

Tamara McLean se estaba aislando en su casa debido a que resultó positiva de COVID-19. Puso una carga de ropa en la secadora de su sótano y estaba a mitad de las escaleras cuando ocurrió el estallido. Cabe recordar que uno de los síntomas de la enfermedad viral es justamente la pérdida del olfato, por lo que McLean no pudo detectar la fuga de gas que había invadido su casa.

“(La fuga) me hizo retroceder, pero me agarré de la pared y estaba tratando de averiguar qué había sucedido, porque no todos los días tienes una sensación así, es como una ráfaga de aire caliente que te atraviesa”, declaró a medios locales.

Los instintos de supervivencia de McLean se activaron y ella salió desesperadamente de la casa en llamas.

“Podía escuchar mi cabello chisporroteando y me quemé”, dijo. “Podía sentir mi cara y mis brazos quemados”, agregó al momento que recordó cómo vio caer su casa a pedazos. Sin pensarlo 2 veces salió como pudo. “No miré a mi alrededor porque mi objetivo principal era salir, pero mi casa obviamente había explotado. Estaba en modo de supervivencia, mi estado era 'Necesito ayuda ahora mismo'”.

McLean logró entrar en su automóvil y conducir 4.2 millas hasta la estación de bomberos donde la llevaron al hospital y la ingresaron a cuidados intensivos, pues tenía quemaduras de segundo grado que cubrían casi un tercio de su cuerpo.

Los médicos limpiaron y vendaron las quemaduras de su cara, brazos, pies y espalda; una semana después, engraparon piel sintética sobre la piel viva para cerrar sus heridas.

“El dolor es intenso. La única forma en que puedo tratar de explicarlo es como si tuvieras una gran herida abierta y tuvieras papel de lija y agua salada y te estuvieras restregando. Sinceramente, no hay comparación”, explicó.

Desde su devastadora experiencia, ahora la mujer alienta a las personas a tomar precauciones adicionales cuando se trata de electrodomésticos que utilicen gas.

