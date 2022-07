El asombroso tesoro que una pareja encontró enterrado en su patio: alguien lo escondió hace casi 100 años

En Estados Unidos, una pareja encontró en su patio un tesoro enterrado de hace casi 100 años, mientras ambos renovaban su casa. Hace cuatro años, Richard Gilson y su esposa Suzanne compraron la vivienda ubicada en West Andrews Avenue, en la ciudad de Wildwood, en el estado de Nueva Jersey.

Desde entonces se han enfocado en reparaciones, construcción de nuevos cimientos, una ampliación y más. El lugar en el que ahora habitan fue construido en 1920. El pasado fin de semana, durante una renovación en el patio, encontraron algo que llamó su atención.

El sábado 9 de julio, Richard usó una miniexcavadora para quitar rocas del patio cuando halló dos objetos cilíndricos. Cada uno medía aproximadamente 5 centímetros de ancho y 8 centímetros de largo. Al principio, pensó que era basura y no les dio importancia.

Al día siguiente volvió a excavar y se dio cuenta que eran paquetes de papel atados con una banda elástica. "Los examiné, vi un color verde y me di cuenta de que se trataba de dinero. Parecían minicigarros apilados juntos", dijo el hombre al portal de noticias BB-CNTV.

En total, Richard y Suzanne encontraron mil dólares en billetes de 10 y 20 dólares. Lo curioso del asunto es que todos fueron impresos en 1934. Con base en los precios de aquella década, el efectivo que hallaron es equivalente a 20 mil dólares en la actualidad.

El sujeto cree que el dinero puede estar relacionado con actividades ilegales, algo como un robo a un banco, pues no se explica cómo todos los billetes tienen el mismo año marcado.

"Tengo la sensación de que ha sucedido algo sospechoso. Si ves tu bolsillo ahora mismo y miras tus billetes, no todos son del mismo año. Simplemente no sucede de esa manera. De alguna manera, alguien consiguió billetes nuevos, los enrolló y los metió en un frasco. Alguien los escondió, y no sólo debajo de la cama o en la pared", aseguró.