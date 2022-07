Mente Mujer: En 47% de los accidentes automovilísticos, las mujeres sufren lesiones más graves

¿Quién se detiene a pensar si los autos protegen más la integridad física del hombre o la mujer en caso de accidentes? La verdad es que pocos son los que se cuestionan este paradigma.

En 2011, el Centro de Bioquímica Aplicada (CAB), de la Universidad de Virginia de los Estados Unidos, arrojaba que las mujeres tenían más riesgo de salir con lesiones graves en un choque frontal, aunque llevaran puesto el cinturón de seguridad.

“Durante años, usamos una técnica llamada escala geométrica para pronosticar cómo los seres humanos, de diferentes tamaños, responderían a los choques”, dice el subdirector del CAB y profesor asistente, Jason Kerrigan. “La extrapolación no solo no funciona para los hombres, sino que particularmente no sirve para las mujeres”. Entre las muchas diferencias que pueden afectar los resultados se encuentran la laxitud de los ligamentos y la forma de los huesos.