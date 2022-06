Mi mamá dio a luz a su propia nieta

Una madre es capaz de darlo todo por un hijo. A veces no nos damos cuenta de su verdadero significado, hasta que la vida pone ejemplos que demuestran lo que en realidad significa, tal como el caso de una mujer de 50 años que le dio “el mejor regalo” a una de sus hijas.

Cuando la hija de Chalise Smith, Kaitlyn Muñoz, de 25 años, luchó con problemas de infertilidad, la madre de ocho hijos se convirtió en la madre sustituta de su hija. Los médicos le aconsejaron a Muñoz que no volviera a dar a luz después de que le diagnosticaron endometriosis y, posteriormente, síndrome de Sjögren.

“Iba a cumplir 50 años. Tengo problemas en la pierna derecha, y solo con los embarazos, el nervio ciático se pellizca”, le dijo Smith a Fox 13 sobre sus temores iniciales de tener el bebé. “Para ser 100% honesta, fue uno de los embarazos más fáciles”.

“Hubo muchos durante el embarazo que me dijeron lo difícil que iba a ser entregar al bebé después de que la cargué durante 9 meses, pero ese no fue el caso”, recordó Smith a KSL. Sabía desde el principio que este no era mi bebé”, continuó. “Este fue un regalo para mi hija. Haría cualquier cosa por cualquiera de mis hijos”.

Y eso hizo: dio a luz a Alayna Kait-Chalise Muñoz, una bebé de 7 libras y 13 onzas, quien nació en un hospital de Utah el pasado 17 de mayo.

Poco después del parto, ambas mujeres compartieron la experiencia en Instagram.

“Me quedo sin palabras”, escribió Muñoz junto a sus fotos en blanco y negro. “Mi mamá es un ángel viviente y nos trajo otra bendición del lado de la tierra y estamos enamorados”.

“¡Nunca pensé que experimentaría algo como esto o que tendría un bebé a los 50!” Smith escribió en su publicación, afirmando que su nieta está saludable.

Muñoz elogió a su madre por hacer aún más por ella de lo que ya había hecho desde su infancia hasta la edad adulta:

“Mi mamá y yo siempre hemos tenido una relación cercana; ella es mi mejor amiga. Mi mamá hizo muchas cosas por mí mientras crecía que yo no podía hacer por mí misma, y 25 años después hizo algo que yo no podía hacer por mí misma otra vez; ella me trajo el regalo más grande: Alayna”, dijo Muñoz a KLS.

