Atropella a una mujer con su bebé; lo dejan libre porque "no sufrieron heridas graves"

Una mujer, que sólo se ha identificado como Rachael, sufrió uno de los momentos más preocupantes de su vida. Y es que un automovilista de 16 años la embistió cuando paseaba a su bebé en Los Ángeles, el momento quedó grabado y el video se difundió en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

El hecho ocurrió en agosto de 2021, pero el caso sonó muchísimo porque recientemente se difundió el clip, además de que el fiscal de distrito de delitos George Gascon sólo otorgó como pena al responsable cinco meses de libertad condicional, lo cual desató la furia de la víctima.

"George Gascon no valora mi vida ni la vida de mi hijo, ni de ninguna otra víctima, y prefiere recompensar a los monstruos demostrándoles que sus acciones no tienen consecuencias. Le está diciendo a él y a todos los demás matones del condado de Los Ángeles que no importa si intentas asesinar a la gente”, mencionó en sus redes.

El video es muy impactante

En el video se ve cómo Rachel empuja a su hijo de 8 meses en un cochecito, pero de la nada un coche la impacta y rápidamente ella se levanta para revisar a su hijo. El adolescente trató de huir, pero otro conductor lo chocó para que no pudiera fugarse.

El adolescente pretendía fugarse. Foto: Especial.

En un principio el adolescente fue acusado de dos delitos graves de asalto por medio de la fuerza que probablemente producirían grandes lesiones corporales y un delito grave de atropellamiento y fuga, según la oficina del fiscal de distrito pero como ninguna de las víctimas resultó gravemente herida, las autoridades no procedieron “justamente”, aseguró Rachel.

“Intentó asesinar a dos peatones inocentes. Asesinato. Y tenemos pruebas en vídeo. Mi hijo estaría muerto si no hubiera estado allí para protegerlo", refirió. La oficina del fiscal de distrito mantuvo su decisión en el caso del adolescente, explicó a medios que "las decisiones tomadas en este caso se basaron en los hechos y la ley".

Gascón, que actualmente se enfrenta a un segundo esfuerzo de retirarse, ha sido criticado porque en veces anteriores ha dado penas suaves a delincuentes juveniles. Él sostiene que defiende el sistema de rehabilitación de los menores.

