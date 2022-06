Estrella de Only Fans asegura que se compró su primera casa a los 19 gracias a sus suscriptores

Una ex camarera aseguró que pudo comprar su primera casa a los 19 años después de abandonar su trabajo de camarera para vender vídeos para adultos en Only Fans. Se trata de Elsa Thora, quien ahora tiene 20 años y gana en un mes más de lo que antiguamente hacía en un año.

Elsa, quien reside en Reino Unido, decidió probar suerte en vídeos privados después de luchar por conseguir un trabajo durante el confinamiento; detalló que antes ganaba 440 mil pesos al año, pero ahora mensualmente llega a ganar hasta 600 mil. La originaria de Suecia, dice que ha aumentado sus números de suscripción haciendo vídeos divertidos en TikTok y esto le ha permitido comprar una casa de tres habitaciones en Yorkshire, pero también quiere adquirir una propiedad en Londres.

Only Fans le ha dado la libertad que buscaba

"Decidí probar Only Fans en agosto de 2020 y no pensé que funcionaría, ¡pero fue increíble! En un año ya tenía ingresos muy buenos al mes con mis suscriptores”, mencionó.

"Me encanta viajar y hacer OnlyFans me ayuda a pagar por eso. Compré mi primera casa el año pasado y estará totalmente pagada para el año que viene. Ahora tengo mucha libertad y puedo hacer mi contenido dondequiera que vaya. Me encanta lo que hago, no me arrepiento", aseguró.

Mencionó que TikTok le ha hecho tener más suscriptores, además de ganar un dinero extra, "también puedo ganar mucho dinero con TikTok. Una vez gané 2 mil pesos con solo hacer una transmisión en vivo de media hora donde respondí a las preguntas de mis seguidores”, refirió.

Only Fans se ha vuelto la plataforma favorita de muchas personas, En 2022 existen más de 150 millones de cuentas creadas; cuentas de usuarios normales son 149 millones 557 mil 181 y cuentas de Creadores de Contenido: 2 millones 789 mil 224.

