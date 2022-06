"Las chicas de Only Fans son más inteligentes que la mayoría", asegura piloto que dejó las pistas para vender contenido

Renee Gracie saltó a la fama mundial luego de que su historia se hiciera viral, pues pasó de ser piloto profesional de carreras a ganar muchísimo dinero tras abrirse una cuenta en Only Fans, donde suele subir contenido para adultos. Ahora, se volvió tendencia de nueva cuenta porque en las últimas semanas ha sido blanco de ataques y por fin contestó a sus detractores.

La ahora modelo australiana de 27 años ganó más de 300 mil pesos en sus primeras 24 horas en la plataforma. “Pasé de estar en quiebra a tener montones de dinero”, aseguró para medios locales recientemente.

También ha comenzado a invertir en el mercado inmobiliario. Foto: Especial.

Renee Gracie responde a sus detractores

Gracie aseguró que uno de los insultos más comunes son hechos por hombres, quienes piensan que las mujeres que muestran su cuerpo son tontas, "Creo que es una gran subestimación para las mujeres de la industria. He conocido a chicas de Only Fans que son enfermeras, abogadas, científicas que intentan curar el cáncer, profesoras, matemáticas y programadoras de seguridad informática”, aseguró ella.

Agregó que no es que no tengan la capacidad, sino que: “Creo que el problema aquí es que estas increíbles mujeres tienen que recurrir a algo como esto porque no se les paga lo que merecen". Consideró que por lo regular dejan el trabajo por intimidaciones o estar en industrias dominadas por los hombres.

"La mayoría de estas mujeres tienen mucho éxito en Only Fans porque son inteligentes, más que la mayoría; triunfan porque saben cómo manejar la plataforma", dijo.

Ser discriminada por su género es algo a lo que la propia Renee se enfrentó como conductora, donde pese a demostrar su talento, no pudo generar dinero para mantenerse. "Me han dicho que debería ir a ahorcarme porque soy mala, y debería ir a saltar de un acantilado porque no soy buena en nada más que enseñar mi cuerpo y ni siquiera soy buena en las carreras. Me han tirado latas de cerveza, la gente hace todo tipo de comentarios", agregó en una entrevista para el medio Daily Star.

Gracie disputó las temporadas 2013 y 2014 de la Copa Porsche Carrera de Australia. En su primer año, se convirtió en la primera mujer en competir en dicho campeonato. En 2015, pasó al campeonato V8 Supercars Dunlop Series junto al equipo Paul Morris Motorsport, y fue la primera corredora femenina a tiempo completo en 14 años, ese mismo año se logró el lugar 18 del campeonato de pilotos con 634 puntos y su mejor resultado de carrera fue un duodécimo lugar.

En 2017, Gracie pasó al equipo Dragon Motorsport para disputar por tercera vez la Supercars, renombrada como Super2 Series. Tras 17 carreras y por falta de fondos, abandonó la categoría y fue reemplazada por Jordan Boys. Sin embargo, al no obtener dinero, en 2019 decidió comenzar con el contenido para adultos, el cual le ha dejado muchísimo dinero.

