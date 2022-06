Fallece a los 32 años el comediante canadiense Nick Nemeroff; se desconocen las causas de su muerte

Este lunes se dio a conocer que el comediante canadiense Nick Nemeroff falleció a los 32 años de forma repentina, la noticia fue compartida a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Con profunda tristeza anunciamos el repentino fallecimiento de nuestro amado hermano Nick Nemeroff. La dedicación de Nick a la comedia standup fue formidable y produjo resultados sorprendentes" se puede leer en el comunicado.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, sin embargo, un medio local reportó que su representante, Morgan Flood aseguró que Nemeroff "murió mientras dormía".

"Recibió elogios en Canadá y Estados Unidos, convirtiéndose tanto en un 'cómico de cómics', como en un éxito entre las multitudes que estaban enamoradas de su cadencia única, su inexpresividad laberíntica y su nueva versión de la comedia impulsada por desvíos" se lee en la publicación en Instagram.

"Si Nick estaba en un programa de comedia, estaba garantizado que se iría con nuevos fanáticos. Y se lo merecía, porque la comedia era, en muchos sentidos, su vida. Infinitamente dulce, solidario con los demás, humilde con sus muchas habilidades y logros, Nick vivió su vida haciendo lo que amaba, y así será recordado. DEP Nick. Te amamos"

De acuerdo con Paperman & Sons, lugar en donde se realizarán los servicios funerarios, una de las últimas acciones de Nick fue donar dinero a la organización sin fines de lucro Planned Parenthood, cuya misión es garantizar que todas las personas tengan acceso a la atención y los recursos que necesitan para tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos, sus vidas y su futuro.

"En lugar de flores, se pueden hacer donaciones en su memoria a la sección de Planned Parenthood de su elección" se puede leer en la página de la funeraria.

¿Quién fue Nick Nemeroff

Nick asistió a la Royal West Academy y luego se graduó del programa de Radio y Televisión en la Universidad Metropolitana de Toronto. Su primer álbum de comedia, “The Pursuit of Comedy Has Ruined My Life”, fue lanzado en 2020 y lo llevó a ser nominado al Premio Juno en 2021, en la categoría de "álbum de comedia del año".

Nemeroff participó en "Conan" antes de los 30 años y apareció en múltiples grabaciones de televisión, la más reciente, "Roast Battle Canada" de CTV.

