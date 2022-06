José bebía con su roomie y después lo hallaron en su cuarto apuñalado y con el estómago abierto

José González, de 35 años, migró como otros miles de ecuatorianos en busca de una mejor calidad de vida. Desde hace 13 años, el hombre vivía en Queens, Nueva York, donde compartía departamento con otro migrante, de origen colombiano, el cual pagaba con lo que ganaba en una construcción.

A inicios de semana, ambos sujetos decidieron convivir en el piso que ambos alquilaban y compraron bebidas alcohólicas, dijeron algunos vecinos. Sin embargo, la noche del martes 31 de mayo el casero fue a cobrarles la renta y descubrió que José estaba muerto: lo encontró en su habitación, apuñalado y con los intestinos de fuera sobre un charco de sangre.

El dueño del departamento y vecino de José, dio aviso a las autoridades. Cuando llegó la Policía de Nueva York, se constató que el ecuatoriano había sido asesinado y que su cuerpo había sido apuñalado en repetidas ocasiones en el cuello, hombro, brazos y estómago; en consecuencia, perdió mucha sangre, la cual quedó sobre la cama donde lo encontraron.

No se sabe exactamente cuándo fue asesinado José, pero los vecinos dijeron que la última vez que lo vieron vivo fue la tarde del domingo 29 de mayo y que después se enteraron que estaba bebiendo alcohol con su nuevo 'roomie', un colombiano del cual no se sabe nada hasta el dia de hoy.

De acuerdo con el Daily News, la Policía de Nueva York considera a su compañero de deparamenteo como el principal sospechoso de este atroz crimen, sin embargo, no se conoce su identidad ni paradero y, en consecuencia, tampoco ha habido detenciones por el asesinato del ecuatoriano de 35 años.

Un vecino dijo a dicho medio local que después del domingo vio un líquido rojo saliendo de la puerta principal del apartamento, pero asumió que se trata quizá de alguna bebida derramada, porque luego volvió a pasar por el lugar y ya estaba limpio. Después la policía determinó que era la sangre de José.

José había migrado y toda su familia vivía en Ecuador. Estaba divorciado, pero tenía un hijo de 17 años a quien nunca dejó de enviarle dinero para que viviera bien. En Estados Unidos solo tenía a una sobrina llamada Erica Sumba, de 22 años, quien fue la que reconoció el cuerpo y ha estado pendiente del caso que estremeció al barrio de la Corona, en Queens.

"Ya estaba muerto cuando lo encontraron en su habitación. No sé nada del colombiano (...) Me siento realmente terrible por lo que le pasó. Es mi única familia en este país. No tengo palabras", dijo entre lágrimas la joven.