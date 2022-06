Hombre muere en metro de Nueva York; quedó atrapado entre el vagón y la plataforma

En Estados Unidos, un hombre murió en el metro de Nueva York tras quedar atrapado entre un vagón y la plataforma. Posteriormente, el individuo cayó a las vías y un segundo tren le pasó encima. Así lo confirmó la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés).

El hecho ocurrió la noche del pasado miércoles 15 de junio en la estación Avenue M en Midwood, Brooklyn. El sujeto, quien identificado como Marcus Bryant, de 37 años, fue llevado al Centro Médico Maimonides. Sin embargo, fue declarado muerto la madrugada de este jueves 16 de junio.

En una primera versión se dijo que el pasajero falleció después de que su pantalón y su pie quedaran atrapados en la puerta de un tren y fuera arrastrado por la plataforma. Sin embargo, Richard Davevy, jefe de la Autoridad de Tránsito de Nueva York, aseguró que eso no fue lo que pasó.

"No creemos que haya sido un incidente con la puerta. El Sr. Bryant quedó atrapado entre el tren y la plataforma, luego cayó al pozo, en las vías, y pasó un segundo tren", dijo el oficial en una conferencia de prensa retomada por el diario The New York Times.