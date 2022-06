Hacen vasectomía por error a niño de 4 años en operación de hernia; familia demanda 1 mdd

En Houston, Texas, un niño de 4 años de edad fue víctima de negligencia médica cuando acudió a que le realizaran una intervención quirúrgica para retirarle una hernia que aquejaba su salud y terminó con una vasectomía parcial. La grave equivocación de los galenos ocurrió en el Texas Children’s Hospital.

El joven paciente quien tiene su lugar de residencia en el condado de Fort Bend, acudió a su cita para ser operado en agosto de 2021, la cirugía consistía en una laparoscopia -técnica quirúrgica que permite la visión de la cavidad pélvica-abdominal con la ayuda de una cámara-.

El médico encargado de hacer la cirugía al niño fue la doctora Susan Jarosz, reportó la televisora local Fox 4, quien entrevistó al abogado de la familia del menor, Randy Sorrels que aseguró que la doctora “cortó la parte incorrecta de la anatomía”.

Una equivocación de una doctora sin antecedentes de negligencia

El abogado de la familia del niño se encuentra a cargo de la demanda interpuesta por un millón de dólares por daños, ya que alega que la doctora Jarosz “violó el estándar de atención al no ejercer la atención ordinaria mientras realizaba una cirugía de reparación de hernia en el niño pequeño”, dijo el jurisconsulto para el medio local KPRC.

“Creemos que el cirujano cortó accidentalmente el conducto deferente, uno de los conductos que transporta el semen reproductivo. Podría afectar a este joven por el resto de su vida”, Randy Sorrels.

Hasta antes del accidente con el niño de 4 años, Susan Jarosz no tenía antecedentes de negligencia médica ni tampoco quejas formales sobre su trabajo, indicó el NY Post. La doctora también labora como profesora asistente de urología pediátrica en el Baylor College of Medicine.

El error médico ocurrió en el Texas Children’s Hospital. Foto: Pixabay

El abogado Sorrels afirmó que los errores médicos como el que sucedió con el niño son raros. Aseveró que se supone que los galenos deben estar seguros qué parte del cuerpo de los pacientes están cortando y que sea el correcto antes de usar el bisturí.

Agregó que no se supo del error médico hasta que el paciente fue enviado a patología. “Aquí, el médico no pudo identificar con precisión la anatomía que debía cortarse. Desafortunadamente, ella cortó el conducto deferente. Eso no se supo hasta que fue enviado a patología”.

Los padres del niño están preocupados tanto por la capacidad de que su hijo pueda tener hijos, como por su salud emocional. Jarosz ofreció una disculpa a los angustiados papás y aseguró que busca responsabilidad; mientras que la institución médica argumentó que su prioridad es la salud y el bienestar de sus pacientes.

RMG