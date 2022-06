Cachorros atacan vorazmente a niña de 2 años; mutilaron su oreja y dejaron su cara cubierta de rasguños

Adoptar un perro es una experiencia maravillosa en la que no solo damos un hogar a quien lo necesita, sino que ganamos un amigo para toda la vida; sin embargo, hay que saber educar a los peludos a fin de que no adquieran comportamientos poco deseables en el futuro, tal como le pasó a una familia en California, Estados Unidos.

Michele Peden compartió su traumática experiencia después de que varios cachorros atacaran a su hija en cuestión de minutos, dejándole heridas graves: le faltaban trozos de oreja y la cara estaba cubierta de rasguños.

La mujer vive con su esposo, Michael, y sus 4 hijos: Samantha, de 13 años; Daisy, de 11; Felicity, de 2; y Daryl, 1. En mayo de 2022, la familia decidió adoptar 4 cachorros de Queensland Labrador llamados Amarah, Negan, Gideon y Keerah, mascotas con las que habían soñado durante años.

La pequeña Felicity se quedó sin oreja y con la cara cubierta de arañazos



Mientras se preparaba para el cumpleaños de la pequeña Felicity el 3 de junio, Michele salió de compras mientras su esposo se quedaba en casa con los pequeños; no obstante, a los 10 minutos de irse, recibió una llamada en la que le decían que los cachorros habían atacado a su hija, quien ahora se ha quedado sin oreja y con la cara cubierta de arañazos.

Al llegar al hospital, Michele se horrorizó al descubrir que Felicity estaba inconsciente con lesiones profundas, rasguños sangrientos en toda la cara y pedazos que le habían sacado de la oreja.

“Le habían comido la oreja y mutilado la cara, el cuello, la parte superior del cuerpo y le faltaba cabello. Todo lo que podía oler era baba de cachorro por toda su cabeza”, declaró la mujer de 30 años para The Sun. "Lloré, mi corazón estaba roto y sentí que me iba a desmayar, la sensación de no poder hacer nada para ayudar a mi bebé era abrumadora. Me culpé a mí misma”, agregó.

Actualmente, la pequeña Felicity se recupera de las heridas. Por su parte, los 4 cachorros de 12 semanas han sido enviados a un refugio para ser reubicados, esperando que no vuelvan a atacar a nadie, pues durante el tiempo que estuvieron con la familia Peden, nunca mostraron un comportamiento agresivo.

