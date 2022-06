Justin Trudeau: Primer ministro de Canadá da positivo a Covid-19 por segunda ocasión

El primer ministro canadiense Justin Trudeau dio positivo a Covid-19 por segunda ocasión, apenas unos días después de haberse reunido en persona con el presidente estadounidense Joe Biden.

El anuncio lo hizo en un tuit el lunes en el que exhortó a todas las personas a vacunarse. Trudeau dijo que se siente bien y que eso se debe a que está vacunado.

"He dado positivo por COVID-19. Seguiré las pautas de salud pública y me aislaré. Me siento bien, pero eso es porque tengo mis vacunas. Entonces, si no lo ha hecho, vacúnese y, si puede, recupérese. Protejamos nuestro sistema de salud, a los demás y a nosotros mismos", señaló el primer ministro.

Trudeau dijo que se siente bien gracias a estar vacunado (Foto: @JustinTrudeau)

Dio positivo después de reunirse con Biden y otros líderes en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Biden se tomó una “foto familiar” con Trudeau el viernes y se reunió con él el jueves.

Trudeau también dio positivo en enero

En los primeros meses de la pandemia, el primer ministro canadiense también se aisló en casa después de que su esposa diera positivo.

Canadá tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo contra el coronavirus. Las vacunas están diseñadas principalmente para evitar que los infectados caigan gravemente enfermos.

