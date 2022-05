Delfines protegen base rusa en Crimea, ¿son el arma secreta en la guerra contra Ucrania? | FOTOS

A más de dos meses y medio de que comenzara la invasión de Rusia a Ucrania y ante la caída de Mariúpol, una de las ciudad más importantes del país ex soviético, el Instituto Naval de Estados Unidos (USNI, por sus siglas en inglés), difundió impactantes imágenes de lo que podría ser el arma secreta rusa en esta guerra.

Y es que las fotografías y videos muestran un par de corrarles de delfines entrenados por militares, los cuales se encuentran justo en la base naval rusa de Sebastopol, frente a las costas de Crimea, península que históricamente ha sido disputada por Rusia y Ucrania, siendo este último país el que oficialmente la posee tras el conflicto armado de 2014.

Los delfines están en un par de corrales. Foto: @JackDetsch

El historial de Rusia entrenando delfines

De acuerdo con The Guardian, Rusia tiene un largo historial de entrenamiento de delfines con fines militares, ya que desde la Guerra Fría y hasta antes de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), implementaron un programa para adiestrarlos con el fin de distraer a los buzos enemigos, recuperar objetos o hasta localizar minas, señala el diario británico.

De hecho, el programa de entrenamiento militar para delfines fue "revivido" en 2012 pero los mamíferos cayeron en manos de los rusos cuando fue la guerra de Crimea hace ocho años. Y aunque Ucrania exigió que le devolvieran sus ejemplares, Rusia no cedió y fue cuando probablemente retomó el entrenamiento, precisa un reporte de la Asociación de Investigación y Conservación del Océano (ORCA, por sus siglas en inglés).

"Nuestros especialistas desarrollaron nuevos dispositivos que convierten la detección de objetivos por sonar submarino de delfines en una señal para el monitor del operador. La armada ucraniana carecía de fondos para tales conocimientos y algunos proyectos tuvieron que suspenderse", mencionó una fuente a la agencia de noticias rusa RIA Novosti.

Según The Guardian, esta no sería la primera vez que los rusos recurrirían a delfines entrenados militarmente para apoyar conflictos armados, ya que en 2018 los utilizó para resguardar su base naval en Tartus, durante la guerra en Siria; pero no solo eso, sino que además estarían entrenando a otro tipo de animales acuáticos, ya que en 2019 pescadores norugegos denunciaron haber visto a una beluga con arneses que pudo haber sido entrenada por el Kremlin.

De acuerdo con ORCA, en 2016, la Armada de Rusia había anunciado que compraría cinco delfines más para entrenarlos y que sirvieran a la base de Sebapostol en el verano de ese mismo año, por lo que lanzó un proceso de licitación por un contrato de 1.75 millones de rublos (poco más de 536 mil pesos mexicanos, aproximadamente.

Aunque se presume que los mamíferos vistos recientemente podrían provenir de dicho programa, "no está claro si los delfines en los corrales marinos del puerto de Sebastopol hoy son los mismos que salieron de este contrato", precisa la organización civil.

Los corrales de delfines están en la base de Sevastopol. Foto: @bigrussianshop

