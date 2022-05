Elecciones en Colombia: Con esto ganó la ciudadanía, asegura Rodolfo Hernández sobre su paso a segunda vuelta

Rodolfo Hernández, el empresario inmobiliario que, sin partido político tradicional, aspira a llegar a la Presidencia de Colombia como candidato independiente, el ingeniero se muestra como la "alternativa a la polarización", enfocado a erradicar la corrupción que tiene su país.

Al sorprender y pasar a segunda vuelta en las elecciones del pasado domingo, Hernández dijo en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, que: "Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción, perdieron los que creían serían gobierno eternamente, con esto ganó la ciudadanía, y con esto ganó Colombia".

Hernández, quien financia su campaña criticando como un "desastre" al gobierno de Iván Duque, señaló que a "la gente corrupta la denunciaremos sin miedo, haremos un instituto para devolverle al pueblo lo que se han robado, como lo hace México.

"Dicen que no se puede, por supuesto que se puede, un Presidente tiene las facultades para hacer que esto funcione. El gobierno de Duque es un verdadero desastre que ya se preveía, El desastre ahí se ve, acabó con el país, peor imposible", resaltó.

Con muy buen margen de popularidad mencionó: "Es el resultado de decirle siempre la verdad a la gente, y no a medias, con soporte en lo que se dice, a la gente le gusta que le digan la verdad por dura que sea".

Algunos expertos dicen que, en esta segunda vuelta los sondeos ponen a Rodolfo Hernández con posibilidades de derrotar al izquierdista Gustavo Petro, comentó: "Según las encuestas y las tendencias, nosotros siempre estuvimos en el segundo lugar, muy cerca de Petro. Pero en esta segunda vuelta es muy posible que la gente vote por un gobierno mucho más claro, preciso y concreto con sus objetivos. Estamos muy contentos con los resultados de este domingo".

Hemos hecho una muy buena campaña y la gente tiene el gran papel de a quien le entregan la esfera de Colombia, si a Petro que nunca ha trabajado, o a Hernández, es lo que tienen que decidir los colombianos; porque en el fondo es el manejo de la economía, de la administración, la austeridad, dirigir bien todos los asuntos públicos en su eficacia, dijo el aspirante presidencial.

El ingeniero dijo también que: “Hemos hecho un recorrido por el país, no tan grande como quisiéramos, pero sí recorrimos las capitales de los departamentos en su gran mayoría. La respuesta de la gente ha sido abrumadora, apoteósica. Y en esta segunda vuelta seguramente lo recorreremos con más detalle".

El hombre de 77 años que no asistió a los últimos debates, porque piensa que en pocos minutos no se puede explicar una solución a grandes problemas que desde hace 50 años no se han arreglado, aseguró que esto no será negativo para su campaña.

Hernández delineó su política sobre los acuerdos de paz con las FARC –que secuestró a Ingrid Betancourt, quien se sumó a la campaña– del "populista", como le llaman algunos.

"Primero vamos a ganar y luego analizaremos a la gente que le pueda servir a Colombia, que sean competentes, representativos, o sea no meter a gente que destruyó a Colombia, porque es lo que ocurre en todos los gobiernos.

"En mi gestión se van a cumplir esos acuerdos, es lo que el Estado firmó", finalizó.

CAR