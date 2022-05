"Me dicen tacaña": ahorra el 90% de su sueldo y sólo compra ropa interior una vez al año, pero ya tiene 2 residencias

Ahorrar dinero es uno de los hábitos financieros más importantes que podemos realizar, pues puede ayudarnos a obtener seguridad financiera en caso de una emergencia; no obstante hay quienes se llevan esta práctica al extremo.

Este es el caso de Wang Shenai, una mujer que junto con su marido adoptaron un estilo de vida realmente austero, al punto de ahorrar hasta el 90% del salario de su trabajo y no gastar en nada más que en lo más básico. Luego de 10 años llevando este método, lograron comprar 2 casas.

La historia de la mujer de 32 años, originaria de Nanjing, China, ha dado la vuelta al mundo. Recientemente, un programa en redes sociales la entrevistó y ahí fue donde dio a conocer su estricta manera de ahorrar.

Según ella, haber nacido en la pobreza y gracias a la educación que le dieron sus padres, la ayudaron a ser consciente de que cada objeto tiene un costo y debe ser valorado.

A pesar de tener dos hijos, su esposo y ella se plantearon cómo podían ahorrar la mayor parte de sus ingresos mensuales. Comenzaron a comprar todos los objetos necesarios para vivir en tiendas de segunda mano, los recogían de centros o de amigos que ya no los necesitaban.

Lo anterior incluía muebles, ropa y cualquier objeto para el hogar. Solo se dan el “lujo” de comprar ropa interior una vez al año, siempre y cuando no gasten más de 100 yuanes en ella, equivalentes a poco más de 300 pesos mexicanos.

Aseguró que todas las demás prendas son donaciones de amigos que ya no la quieren.

Respecto a la vida social, no sale si no es gratis, por lo que no acude a cenas, no sale de vacaciones y no se permite realizar cualquier actividad que cueste dinero. Además, solo usa transporte público e intenta pagarlo en la medida de lo posible con cupones gratuitos que encuentra en internet.

Durante la entrevista, la mujer contó que trabajó en una empresa de publicidad y marketing, empleo que le sirvió para darse cuenta de cómo las marcas crean necesidades artificiales para generar una conducta de comprador.

Como era de esperar, esta charla generó todo tipo de comentarios en las redes, en especial duras críticas que la cuestionaban por el ahorro extremo. Algunos la calificaron de "tacaña", mientras otros señalaron que podía "padecer alguna enfermedad mental".

Lejos de afectarle estos y otros comentarios a los que se ha enfrentado todo este tiempo, Wang se muestra feliz y satisfecha por las propiedades que compró:

"Creo que es importante que las mujeres compren propiedades. Todas deberían hacerlo. no importa cuán grande o pequeño sea. Cuando una mujer encuentra problemas en la sociedad, su casa es donde puede refugiarse", opinó.

