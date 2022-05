"No dejen que esta tragedia vuelva a ocurrir": Implora abuela de niña heroína que murió en Texas mientras llamaba al 911

Dora Mendoza, abuela de Amerie Jo Garza, la niña heroína de 10 años, quien murió cuando llamaba al 911, cuando sucedió la tragedia de Uvalde. Hizo un llamado a las autoridades del Texas y de Estados Unidos para que no vuelva a suceder algo parecido en el futuro.

"Señor Biden, gobernador Abbott, por favor, escuchen nuestros gritos, de los padres, de los abuelos, de las hermanas, de los hermanos, de las familias, escuchen nuestras palabras. Paren esto”. destacó la señora Mendoza para una entrevista a Univisión.

Amerie Jo Garza, de 10 años, fue una de las víctimas del tirador de Texas. La pequeña murió a causa de los disparos que le dio Salvador Ramos a ella y a sus compañeritos. Lo último que la niña escuchó, fue al asesino gritándole “vas a morir”, contó su otra abuela Berlinda Irene Arreola, al medio local The Daily Beast.

“No los olviden”

Dora Mendoza instó también a los senadores a que tomen cartas sobre la regulación de armas en los Estados Unidos.

“Senadores, por favor, hagan algo al respecto, no se olviden de nosotros, no olviden esto, no olviden a los niños inocentes, incluida mi nieta. No los olviden dentro de dos, tres semanas o un mes. No dejen que esta tragedia vuelva a ocurrir”.

Salvador Ramos, el tirador que asesinó a 19 niños y dos maestras en una escuela de Uvalde, Texas, escribió en su cuenta de Facebook que "dispararía a una primaria", media hora antes del ataque; así lo informó en conferencia de prensa el gobernador Greg Abbott.

Finalmente Dora Mendoza imploró que sean escuchadas la voces de los afectados por la tragedia. “Por favor escuchen nuestra voz, nuestros corazones están rotos, por esto. No saben cómo estas familias pasan por un dolor que tenemos todos, porque eran nuestros hijos. Por favor ayúdenos, se los ruego a todos”.

