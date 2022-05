Mamá de dos pequeños deja su trabajo en un banco, ¡ahora gana 25 MIL al día en Only Fans!

La plataforma de Only Fans le ha permitido a muchas mujeres dejar sus trabajos y así tener más tiempo para ellas, su familia y tener mejores ingresos. Tal es el caso de Lucy Banks, de 31 años, quien dejó su trabajo en una oficina y ahora gana cerca de 25 mil pesos al día o más. Asegura que eso también le permite cuidar mejor a sus dos pequeños.

"Después de la escuela ayudo con los deberes, cocino la cena y los acuesto. Mi trabajo actual me permite la flexibilidad de hacerlo... mi trabajo anterior no lo hizo", comentó la originaria de Australia, donde se desempeñaba como trabajadora de un banco.

En 2019, la madre soltera se hartó de laborar más de 60 horas a la semana y descuidar a sus hijos, pero un amigo le comentó que tal vez podría darle una oportunidad a la plataforma, donde rápidamente podría triplicar su salario mensual, y así lo hizo.

Un cambio radical en su vida

"Hay tantas cosas que me he encontrado haciendo que nunca pensé que lo haría. ¡Una vez me pagaron por engrasar el banco de mi cocina, luego engrasar mi cuerpo desnudo y deslizarme por él!”, reveló.

Le gusta poder tener tiempo con sus hijos gracias a su nuevo trabajo. Foto: Especial.

"Tengo mucha suerte de poder ser madre a tiempo completo y trabajar en los momentos en que mis hijos están en la escuela o cuando están dormidos. Los niños siempre son mi prioridad, y eso nunca cambiará", añadió. Lucy afirma que ahora gana entre 750 mil y un millón de pesos al mes, depende de cuántos suscriptores tenga, pero es un salario mucho más alto en comparación al que tenía cuando estaba en un banco.

Como cualquier creadora de contenido, recibe críticas, pero no le afectan. Foto: Especial.

"Sigo siendo la misma persona, OF es solo mi trabajo”, expresó. Reconoce que hay comentarios negativos a veces por su físico, pero ella los ignora, ya que está contenta con la "libertad y seguridad" que su carrera le brinda por ahora. "Hago frente a muchas críticas, pero vale la pena estar completamente presente en la infancia de mis hijos, poder cuidarlos, comprar una casa y prometerles que nunca volveremos a sufrir por tiempo y dinero”, concluyó.

