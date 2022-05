Telescopio Hubble descubre "algo extraño" en el espacio; ¿vida extraterrestre?

El telescopio Hubble no sólo se encarga de tomar las mejores fotografías del espacio, sino que recopila información de los rincones más alejados del planeta. Ahora, una interpretación de esa información tiene sorprendidos a los científicos, pues encontraron que hay una incompatibilidad entre la tasa de expansión y las observaciones recopiladas sobre lo que ocurrió justo después del Big Bang.

¿Qué es lo que causa esta diferencia? Pues los expertos aún no logran determinarlo, pero la mayoría coincide en que “algo extraño” sucede, lo cual, una vez que se descifre, podría cambiar todo lo que conocemos acerca de la física.

"Esto es para lo que se construyó el Telescopio Espacial Hubble, utilizando las mejores técnicas que conocemos para hacerlo. Esta es probablemente la obra maestra del Hubble", mencionó el premio Nobel Adam Riess del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial y la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland.

¿Estamos equivocados en lo que sabemos?

Un artículo, con información más detallada del fenómeno, será publicado en la edición Special Focus de The Astrophysical Journal. Pero ya se especula que la expansión sería más lenta de lo que en realidad aprecia el Hubble. Riess precisó que pese a los esfuerzos por el momento no se encuentra una explicación de la desconexión entre la tasa de expansión frente al universo primigenio, por lo que el espacio no sería la imagen ordenada que muchos quieren ver.

Una larga trayectoria

El Telescopio Espacial Hubble, que es operado por la NASA y la Agencia Europea Espacial, lleva más de 30 años observando distintas características y fenómenos cósmicos; será relevado por el James Webb, el cual ya está en órbita.

El telescopio fue bautizado en honor del astrónomo Edwin Hubble, fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 en la misión STS-31 como un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, inaugurando el programa de Grandes Observatorios. El Hubble puede obtener imágenes con una resolución óptica mayor de 0.04 segundos de arco.

