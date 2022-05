Miguel Díaz-Canel: Presidente de Cuba informa que no asistirá a la Cumbre de las Américas; acusa de exclusión a EU

Este miércoles 25 de mayo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas, próxima a celebrarse en junio del presente año en Los Ángeles, California.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario acusó al gobierno de Estados Unidos de concebir que la reunión no fuera inclusiva, esto pese al reclamo que existe en la región.

"También es conocido que Estados Unidos ha estado realizando intensas gestiones y ha ejercido brutales presiones, a fin de desmovilizar los justos y firmes reclamos de la mayoría de los países de la región de que la Cumbre debe ser inclusiva", escribió.

De igual forma, Díaz-Canel agradeció y reconoció, sin decir nombres, a los países que "han levantado la voz contra las exclusiones".

"Compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad", sentenció.

Al final, aseguró que su país no asistirá a dicho evento, ya que "como siempre ha ocurrido en el pasado", la voz de Cuba se hará escuchar en la IX Cumbre de las Américas.

AMLO PIDE UNIÓN

Así como lo dijo AMLO en su conferencia matutina, este miércoles arribarían a México una comisión de Estados Unidos para abordar la participación de todos los países de la región en la Cumbre de las Américas.

”El miércoles viene una comisión de los organizadores de la Cumbre. Los vamos a recibir con mucho gusto y vamos a exponer por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar”, dijo el mandatario

López Obrador consideró que sería “algo extraordinario” inaugurar una nueva etapa en los países de América.

Insistió en que en la Cumbre debe incluir a todos los países, incluso a Cuba, Nicaragua y Venezuela y aseveró que tiene “la esperanza de que se invite a todos”.

Sostuvo su postura de que no acudirá a la cumbre si no son convocados todos los países de América “suceda lo que suceda, México va a estar presente, va a estar el canciller, Marcelo Ebrard, pero yo no, porque yo pienso que necesitamos de la unidad y ya es tiempo de los hechos, no palabras”, puntualizó.

Con información de EFE

