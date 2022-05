Viruela del mono, ¿podría causar una nueva pandemia? Todo lo que sabemos

Hasta este jueves Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, España y Portugal, son algunos de los países que han detectado casos de la viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que esta enfermedad, supone un riesgo añadido para niños y mujeres embarazadas, pues estas pueden transmitir la enfermedad al feto.

Hay que recordar que este tipo de viruela se transmite a través de gotículas o contacto directo con piel u objetos contaminados. Además, la OMS tecomienda que cualquier persona que enferme tras regresar de una zona endémica de viruela del mono (África occidental) lo notifique a servicios médicos.

Este tipo de contagios han llamado la atención de organismos y medios de comunicación internacionales, debido a que se han detectado casos en naciones donde no es común.

Este tipo de viruela es bastante parecida a la viruela convencional y a pesar de que se cuenta con una vacuna contra la viruela, esta enfermedad fue erradicada hace 40 años y con ello las campañas de inmunización terminaron poco tiempo después, por lo cual las generaciones más jóvenes no cuentan con esa protección.

Viruela del Mono. Foto: Pixabay.

¿Qué es la Viruela del Mono?

Al igual que la viruela convencional, la variante del mono también pertenece al grupo de los Orthopoxvirus y a pesar del nombre, los primates no humanos, NO son reservorios del virus de la viruela del mono, es decir, no son agentes infecciosos portadores del virus.

Hasta el momento se desconoce el reservorio del virus, aunque los posibles sospechosos son los roedores pequeños que habitan en las selvas tropicales de África, en especial en las regiones occidentales y centrales de este continente.

Esta enfermedad regularmente aparece en seres humanos que habitan en África de manera esporádica y en ocasiones provoca brotes epidémicos, es decir los contagios solo se dan en un mismo territorio.

La mayoría de los casos denunciados ocurrieron en la República Democrática del Congo, aunque también hubo casos en Sierra Leona, Liberia, República Centroafricana y Nigeria.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas más comunes de la viruela del mono son:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolor muscular.

Dolor en la espalda.

Ganglios linfáticos inflamados.

Escalofríos.

Fatiga.

Además todos estos síntomas vienen acompañados de erupciones cutáneas, principalmente en la cara, manos y pies, aunque se pueden extender a otras partes del cuerpo, incluidos los genitales. Estas lesiones pasan por varias etapas de infección, hasta formar costras y caer.

¿Cómo prevenir la transmisión de la viruela del mono?

Actualmente, no existe un tratamiento específico para combatir su transmisión; sin embargo, la vacuna de la viruela convencional tiene una eficacia del 85 por ciento para prevenir la viruela del mono.

También se ha demostrado que algunos fármacos antivíricos, como lo son tecovirimat, cidofovir o brincidofovir, son pueden ser eficaces para curar este tipo viruela del mono, aunque oficialmente estos no se han confirmado como tratamiento para la enfermedad.

Debes saber que esta es una enfermedad de bajo riesgo de contagio, pues su trasmisión se produce con un contacto muy estrecho, por lo que se puede prevenir aplicando medidas de protección que reduzcan el contacto con las personas infectadas.

¿Existe peligro de una pandemia de viruela del mono?

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra la tasa de letalidad de la enfermedad, dividiéndola en dos cepas:

Linaje de la Cuenca del Congo con el 1 por ciento.

Linaje de África Occidental puede alcanzar una tasa de letalidad del 10 por ciento.

Al ser la Viruela del Mono una enfermedad autolimitante y saber que la mayoría de las personas que la padecen alcanzan una recuperación completa, hasta el momento no se espera que se convierta en una pandemia, aunque al detectarse varios casos en lugares del mundo poco usuales, su contagio puede crecer si no se tiene un programa de contención.

Actualmente, la mayor preocupación es que la vacuna contra la viruela convencional (efectiva al 85 por ciento para prevenir la viruela del mono) no se encuentra en producción, pues la enfermedad se erradicó hace 40 años, por lo que las nuevas generaciones no son inmunes, hay que recordar que son los niños y embarazadas las que más peligro corren de infectarse.

SIGUE LEYENDO

La viruela del mono ya llegó a Estados Unidos: reportan primer caso en Massachusetts

Viruela del mono se extiende por Europa: España, Portugal y Reino Unido reportan casos