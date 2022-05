Mujer golpea a acosador por ponerle la mano en el muslo y se hace viral | VIDEO

Una mujer en Porto Alegre, Brasil se hizo viral al golpear a un hombre que le tocó el muslo al interior de lo que parece ser una tienda de conveniencia.

El video fue compartido por SBT News y muestra claramente el momento en el que el agresor se acerca a la mujer y le toca el muslo izquierdo. Según información difundida por el portal Porto Alegre 24h, la joven trabaja como empleada de gasolinera y estaba tomando un café cuando fue sorprendida por un hombre que pasaba.

De inmediato, la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, reaccionó y se levantó de su asiento para enfrentar al acosador y golpearlo sin cesar.

El hombre no hizo más que intentar protegerse, sin embargo, terminó en el suelo ante las acciones de la mujer. En el clip se ve a otra persona intervenir para separar a la joven del agresor, el cual, supuestamente, terminó huyendo de la tienda.

Hasta el momento, no ha habido internauta que no aplauda la valentía de la mujer:



“¡Por más mujeres así! A veces la mujer está tan avergonzada ante situaciones como estas que no pueden tener ninguna reacción de defensa, ¡Felicidades por el coraje!”, comentó un usuario.

“Lamentablemente no todas las mujeres pueden defenderse de personas como esta desafortunada. Que Dios proteja a las mujeres de esta nación”, aseguró otro.

Cabe mencionar que de acuerdo con la Unicef, Brasil presenta un alto índice de tráfico de mujeres y niñas, feminicidios, acoso sexual y prostitución forzada. Se estima que tan solo en el periodo de 2001 a 2011, este país registró al menos 50 mil muertes de mujeres a causa de conflictos de género.

La ciudad de Mossor��m y el Centro da Mulher están catalogados como los lugares con mayor riesgo para las mujeres en Brasil.

