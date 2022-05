Chica de OnlyFans asegura que ayudó a una amiga a curarse del cáncer con inconcebible método

Alice Irving, la millonaria modelo en OnlyFans que afirma ser una bruja, aseguró que ayudó a curar el cáncer a una de sus amigas usando solamente el poder de su mente. La atractiva joven canadiense de 24 años de edad asevera que proviene de una familia muy espiritual y gracias a su don, pudo prever el homicidio de su propio padre cuando ella tenía 12 años.

Alice Irving usa el poder de su mente. Foto: IG

Hace algunas semanas, Alice aseguró que gente y ángeles la visitan en sus sueños donde le dan mensajes, en uno de ellos, afirmó que le dijo que el “camino correcto” para que recorriera su vida era a través de la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans.

TE PUEDE INTERESAR: Chica de OnlyFans dice ser bruja y gente le habla en sueños tras homicidio de su papá; ángel la orilló a ser modelo

Alice reveló que otra de sus habilidades es la “manifestación”, la cual en sus propias palabras corresponde “básicamente a la afirmación”, dijo para el rotativo británico Daily Star. “Dices la afirmación, muchas, muchas veces, hasta que tu cerebro realmente cambia y cree esa afirmación. Es como autocondicionamiento”, indicó.

Alice asegura tener el don de la "manifestación". Foto: IG

La chica de OnlyFans explicó que comenzó a leer sobre neurología y el poder del subconsciente para conocer cómo se relaciona el cerebro y el cuerpo. "Y cómo lo que pones en tu cerebro, lo que te dices a ti mismo, y la forma en que afecta fisiológicamente tu ADN".

Por lo anterior, la autodenominada bruja, todos los días manifiesta las ganas que tiene por hacer su vida, entre ellas ser una modelo en la plataforma de contenido para adultos, cuyo monto de dinero que gana al mes por mostrar fotografías de su tonificado cuerpo, lo estableció justo pensando en ello a través de la “manifestación”.

Así curó el cáncer de su amiga

Por ello, el uso de la “manifestación”, la llevó a cabo para ayudar a su amiga a quien le habían diagnosticado cáncer en el útero. “Tenía una amiga mía que estaba enferma, tenía cáncer en el útero. Vine a visitarla y comenzamos a hablar sobre eso”, explicó.

Alice ayudó a frenar el cáncer de útero de su amiga. Foto: IG

Y agregó: “Simplemente puse mi mano en su vientre y estaba afirmando cosas positivas, ‘Te vas a curar, esto se va a ir, no te preocupes’. Después de eso, ella me dijo, 'Oh, Dios mío, se fue'. Literalmente desapareció, afirmó la influencer.

Sin embargo, Alice dijo que aunque ayudó a que su amiga se curara del cáncer de útero, su amiga se convenció a sí misma de que se estaba curando. "Probablemente la ayudé, pero ella hizo la mayor parte del trabajo, tiene el control de su propio cuerpo", aseveró.

Alice habló sobre la importancia del control del cuerpo. Foto: IG

SIGUE LEYENDO:

Una piloto de carreras dejó la pista por OnlyFans: "Estaba en bancarrota y ahora tengo un montón de dinero"

Madura mujer triunfa en OnlyFans tras divorcio, ahora vende cosméticos y asesora a señoras para ser modelos

RMG