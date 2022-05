Tragedia en España: turista que murió al intentar un clavado era jugador de futbol europeo

El hombre que hace un par de días fue captado en video por su esposa cuando se aventó desde un elevado peñasco de más de 20 metros de altura y cuyo cuerpo chocó a tan solo un metro de alcanzar su objetivo, resultó ser un exfutbolista del equipo holandés Vitesse en el que jugó en la temporada 2010-2011.

El holandés de 31 años Mourad Lamrabatte, fue jugador del equipo y para rendirle homenaje, la cuenta oficial del equipo publicó un mensaje de condolencias dirigido para la familia y amigos cercanos de su exjugador, quién perdió la vida luego de hundirse más de 15 metros en el mar que circunda las Islas Malgrats.

Lamentable decisión

Lamentablemente toda esa escena quedó grabada en video por su propia esposa, de acuerdo con los informes y lo que se puede ver en el clip de video, la pareja decidió rentar un bote para navegar, sin embargo, en el trayecto el ahora fallecido decidió escalar el peñasco de más de 20 metros, la idea era solo esa (aunque está prohibido por la legislación local), todo eso ocurrió mientras la esposa grababa el ascenso.

Sin embargo, en un momento el exfutbolista tomó la decisión de aventarse desde las alturas hasta el mar, el momento fue impresionante porque quedó grabado, justo antes de llegar al mar, el hombre choca con las rocas de la orilla y cae al mar.

De acuerdo con las primeras impresiones, el hombre aparentemente habría muerto por el golpe que se produjo cuando chocó contra las rocas, pero luego de llevarse a cabo las investigaciones se llegó a la conclusión de que el hombre murió ahogado al sumergirse más de 15 metros de profundidad.

Los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil española rescataron el cadáver varios minutos después de que sucedió la caída.

Las investigaciones señalan que Lamrabatte no falleció por los golpes, murió porque se desvaneció del golpe antes de entrar al agua y al no tener conciencia se hundió, por lo que sus órganos internos se llenaron de agua y no pudo salir.

Se menciona también que el hombre tenía graves heridas en la cadera, brazos y las piernas, toda esa información será contrastada con los puntos de vista su esposa, quien hasta el momento no ha sido entrevistada debido a que no está en condiciones todavía de rendir su declaración.

SEGUIR LEYENDO:

Juan Gabriel: así lucía en su primera aparición en TV | VIDEO

Trágicas vacaciones: Grabó la muerte de su esposo al saltar de un acantilado | FUERTE VIDEO

Ganadora de popular reality show de cocina mató a golpes a su hija adoptiva de 3 años