Perdió tres extremidades cuando era pequeña; ahora es una importante modelo e influencer | FOTOS

Victoria Denisse Salcedo, de 26 años, de Guayaquil, Ecuador, quien a los 6 años se electrocutó luego de tocar con un palo metálico un cable de alta tensión y perdió ambos brazos y una pierna ,se ha convertido en modelo e influencer; su historia se ha vuelto viral en todo el mundo; en Instagram, su red principal, se le encuentra como "vicco_salcedo".

Sus extremidades las perdió luego de haber sufrido quemaduras de tercer grado, "es una experiencia que he superado y sobrevivido. Me ha dado coraje, voluntad y fuerza", comentó recientemente en una entrevista.

Ha tenido un camino difícil

Victoria tuvo que volver a aprender a hacer incluso las cosas más básicas con su extremidad restante, a la que llama "pierna mágica"; en la actualidad puede caminar gracias a una prótesis; usa su pie derecho para hacer de todo, incluyendo comer, escribir y usar el celular.

Empezó a modelar profesionalmente en desfiles cuando tenía 19 años y gracias a su talento y belleza se ha abierto un camino, "el modelado es importante para mí porque me llena de pasión, y uno tiene que seguir sus pasiones", explicó.

En 2021, compitió en el certamen para ser Miss Ecuador, "no fui allí para que me aceptaran. Fui allí para representar a mi país, para representarme a mí misma como mujer, como otra forma de belleza", mencionó. En Instagram tiene más de 174 mil seguidores, con quienes comparte sus mejores looks y reflexiones.

La modelo dijo que recibe regularmente comentarios negativos en línea, pero no deja que la afecten, “provienen de personas que se enfrentan a luchas en sus vidas", explicó. Sin duda alguna Victoria es una inspiración para sus miles de fans.

