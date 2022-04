Apuñaló 11 veces a su novia tras googlear cuánto tiempo de cárcel dan por matar a alguien

Una joven de 23 años estuvo a punto de ser asesinada por su novio, quien es apenas un año mayor que ella. Cynthi Dolgeová relató en sus redes sociales que aunque todo comenzó siendo color rosa, al poco tiempo se tornó tóxico, al grado de que el chico revisaba la ropa interior que llevaba o que no le permitía ver a sus amigos.

La joven, originaria de República Checa, conoció en abril de 2020 al británico Jack Sutton en la aplicación de citas Badoo; el joven de 24 años estaba en dicho país de la Unión Europea en un empleo temporal. En menos de dos semanas comenzaron una relación sentimental y a los dos meses, Cynthi tomó la decisión de mudarse a Reino Unido con él.

A los cuatro meses de vivir juntos la relación se tornó violenta y hasta tóxica, a decir de Cynthi. Y es que de un momento a otro Jack comenzó a celarla, llegando al punto de no dejarla ver a sus amigos o checar la ropa interior que ella llevaba cuando sí debía salir y hasta revisar si se había afeitado las partes íntimas. "Incluso me acusaba de acostarme con el novio de mi propia madre", dijo.

Cynthi contó que al inicio era una relación "normal" y agradable, aunque viéndolo ahora en retrospectiva, cree que las señales de alarma ahí estuvieron siempre. Fue entonces que descubrió que Jack la engañaba con varias mujeres que había conocido en aplicaciones de citas, además de que pagaba en varias cuentas de OnlyFans.

La joven no quería eso para ella y trató de dejarlo, pero él siempre a chantajeaba con matarla y luego suicidarse. Luego llegaron los abusos psicológicos y hasta físicos, por lo que Dolgeová no aguantó más y se mudó con su mejor amiga en octubre de 2021. Pero para diciembre del año pasado, la chica creía que aún amaba a Jack y decidió cenar con él para ver si lo suyo tenía solución.

"Le dije que solo necesitaba algo de tiempo. Me dijo que lo entendía y que me iba a esperar, que iba a empezar terapia para tratar su agresividad. Me trajo a casa y estaba llorando y dijo que realmente me quería de vuelta y le dije que lo pensaría", contó.